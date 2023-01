Es waren andere Zeiten. Damals. 1989. Als Claudia Weishaar in den Gemeinderat gewählt wurde. Mutterseelenallein saß sie als GUB-Vertreterin am Ratstisch, ohne Erfahrung, ohne Mitstreiter. „Ich ahnte damals nicht, dass die kommenden fünf Jahre meine Lehr- und Herrenjahre werden würden. Und die Betonung liegt auf Herrenjahre“, sagt Weishaar.

2023 ist ihre letzte Gemeinderatsitzung. Nach 34 Jahren ist Schluss. Die GUB-Ikone, die die Gemeinschaft unabhängiger Bürger zu dem gemacht hat, was sie sind, hört auf.

Längst sitzt sie nicht mehr allein am Ratstisch. Aus der GUB ist eine Fraktion geworden, vier Mitstreiter sitzen an Weishaars Seite. Und nicht nur Franz Wild, Alexandra Riedmaier, Marcus Milbradt und Martin Auer schätzen ihre Erfahrung – auch die anderen Fraktionen.

Das war nicht immer so. Die ersten Jahre waren hart für Weishaar. Zwar ist Kommunalpolitik heute immer noch eine männlich geprägte Angelegenheit – lediglich zehn der 34 Gemeinderatsmitglieder sind weiblich, die FPD/FW-Fraktion ist gar nur mit Gemeinderäten besetzt, und die einzige paritätische Fraktion sind nach dem Ausscheiden von Christian Kaiser die Grünen.

Doch 1989 waren es nochmals ganz andere Zeiten, die damaligen weiblichen Stadträtinnen sind schnell aufgezählt. Sigrid Zwetschke und Claudia Weishaar. Fertig.

Viele hätten da einfach aufgehört – nicht so Claudia Weishaar

Und so eine Frau, die ihre eigene Meinung hat und sie auch noch vertritt, das kam damals nicht gut an. Es war die Zeit der Wiedervereinigung und Weishaar machte sich Sorgen. Sorgen, die die Verwaltung so gar nicht teilte.

Donaueschingen wuchs rasant, ehemalige DDR-Bürger kamen in den Westen, der Druck auf die Schulen und die Kindergärten wuchs. Weishaar stellte sich vor, dass man sachlich darüber diskutieren sollte. Doch die Zeiten waren damals andere.

„Was ich mir damals alles anhören musste.“ Die Verwaltung rechnete mit 400 Flüchtlingen, Weishaar ging von weit mehr aus und sprach von Kindergarten- und Schulerweiterungen. Der Vorwurf: Sie würde Horrorvisionen an die Wand malen.

Und wenn sie ihre Meinung vertrat, sei auch schon mal die Bemerkung gefallen: „Sie, Frau Oberlehrerin, seien Sie doch einfach mal wieder ruhig.“

Rückblickend muss man sagen: Weishaar sollte nicht nur Recht behalten, sondern ihre Horrorvisionen wurden übertroffen und Schulen und Kindergärten mussten erweitert werden.

Solche Kritik im Gemeinderat habe sie noch wegstecken können, sagt sie. Das sei noch harmlos gewesen.

Doch bei einem Treffen mit Vertretern aus der Partnerstadt Saverne seien alle Teilnehmer vorgestellt worden. Auch Claudia Weishaar von der GUB. Was denn die GUB sei, wollten die französischen Freunde wissen. Die Antwort: Das sei so etwas Ähnliches wie der Front National. Und das wenige Tage nachdem Vertreter des rechtsradikalen Front National Schwarzafrikaner in die Seine getrieben hatten.

Die Zeiten haben sich mittlerweile geändert

„Das traf mich mitten ins Herz.“ Sie stürmte aus dem Lokal. Viele hätten wohl schon zuvor aufgeben, die meisten spätestens an diesem Punkt.

Doch Claudia Weishaar gab nicht auf, sie kämpfte weiter. Und die Zeiten änderten sich. Heute würde keiner mehr so einen Vergleich ziehen.

Allgemein nicht, besonders nicht im Zusammenhang mit der GUB und erst recht nicht im Zusammenhang mit Claudia Weishaar.

Doch warum erzählt Weishaar diese alten Geschichten? Will sie nachtreten? Hat sie noch alte Rechnungen offen? Nein, das ist nicht der Stil von Claudia Weishaar. Sie will mit ihrer Geschichte Mut machen. Sie will anderen sagen: Kämpft für Eure Ziele, steht ein für Eure Ideale und gebt nicht auf. Denn Zeiten ändern sich und man kann seinen Beitrag dazu leisten.

1989 und 2023 – das kann man nicht vergleichen. Es sind neue Zeiten. Heute erheben sich alle Gemeinderäte, applaudieren der GUB-Ikone. Der eine oder andere muss schlucken. Es ist ein bewegender Moment, als Claudia Weishaar nach 34 Jahren Abschied nimmt.

Das hätten wohl viele vor 34 Jahren so nicht kommen sehen. Eine sicher. Olga Storck, Grande Dame der GUB und im März 2019 verstorben. Sie hatte Weishaar überzeugt, für die GUB zu kandidieren. Und Weishaar wollte eigentlich. Beruf, Haushalt, Kinder und Kommunalpolitik. Storck kümmerte sich um eine Kinderfrau, Weishaar kandidierte. Der Rest ist bekannt.

Storck war sich damals sicher: „Sie war der richtige Griff.“ Und Olga Storck sollte Recht behalten. Weishaar war bald keine Einzelkämpferin mehr. Sie bekam Mitstreiter, die GUB wurde eine Fraktion und Weishaar ihre Sprecherin.

Dies für lange Zeit und dann sogar ein zweites Mal, denn als ihre Nachfolgerin Claudia Jarsumbek den Gemeinderat und Donaueschingen verließ, sprang Claudia Weishaar ein. Eigentlich wollte sie ja kürzer treten, doch die GUB brauchte sie und Claudia Weishaar war zur Stelle.

Die Zeiten haben sich geändert – die Probleme nicht

Nun sind aber andere dran. Die GUB wird mittlerweile von Tobias Mauz geleitet, die Fraktion von Marcus Milbradt geführt. Und an der Stelle von Claudia Weishaar wird zukünftig Judith Eisenhauer Platz nehmen.

Judith Eisenhauer wird den Platz am Ratstisch von Claudia Weishaar einnehmen. | Bild: Roland Sigwart

Für Weishaar werden andere Zeiten anbrechen. Doch es wäre nicht Claudia Weishaar, wenn sie dem Rest nicht noch etwas mit auf den Weg geben würde.

Bereits 1989 habe die GUB gefordert, den Durchgangsverkehr in der Karlstraße zu reduzieren. Die Idee: die Karlstraße zur Einbahnstraße zu machen. Die Parkplätze müssten besser ausgeschildert werden und das Radwegekonzept müsse zügig umgesetzt werden. Richtig gelesen. Das hat die GUB 1989 gefordert und das fordert sie noch immer.

Die Zeiten haben sich vielleicht geändert, die Probleme sind noch die gleichen.

Und dann gibt es da ja auch noch einen Punkt. Der Wappenring der Stadt. Den bekommen verdiente Stadträte für ihr Engagement und natürlich auch Stadträtinnen. Das Problem: „Das ist eindeutig ein Herrenring.“