Donaueschingen vor 4 Stunden

Die „Klingende Bergweihnacht“ gastiert in Donaueschingen – und diese Stars sind dabei

Da dürfte so manches Fan-Herz höher schlagen: Eine Weihnachtsrevue mit bekannten Namen und Stimmen aus der Welt der Volks- und Schlagermusik ist am 29. Dezember in den Donauhallen zu erleben.