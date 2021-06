von Lutz Rademacher

Der Pfarrer ist schon lange ausgezogen, in dem Gebäude sind drei Mietwohnungen untergebracht: Jetzt hat sich die Kirchengemeinde Donaueschingen entschlossen, das alte Hubertshofener Pfarrhaus im Zuge der Immobilienkonzeption zu verkaufen.

Vergabe über Erbpacht

Das Pfarrhaus steht auf einem 3066 Quadratmeter großen Grundstück. Eigentümerin dieses Grundstücks ist die Pfarrpfründestiftung Freiburg. Stiftungskapital darf laut staatlichem Stiftungsrecht nicht ohne weiteres verkauft werden. Das Erzbischöfliche Ordinariat hat deshalb vorgegeben, dass das Grundstück über Erbpacht vergeben werden soll. Ein Teil der Fläche beherbergt den Pfarrgarten, einen weiteren Teil hatte die Kirche der Gemeinde zur Verfügung gestellt, um einen Spielplatz zu betreiben. Dieser wird nicht mehr benötigt. Da im Moment in Hubertshofen keine städtischen Bauplätze vorhanden sind, haben die Orts- und die Stadtverwaltung inzwischen Interesse am Kauf eines Teils des Grundstücks, die Fläche des ehemaligen Spielplatzes mit einer Größe von etwa 1640 Quadratmetern, angemeldet.

Verhandlung mit der Stiftung

Hierzu haben Ortvorsteherin Monika Winterhalder und Bürgermeister Severin Graf zunächst mit einem Verwaltungsbeauftragten der Kirche und im Anschluss daran mit einem Vertreter der Pfarrpfründestiftung Freiburg verhandelt. Das Ergebnis präsentierten sie in der Ortschaftsratssitzung. Ein Vorschlag berücksichtigt einen Grundstückstausch. Die Ortsverwaltung Hubertshofen bietet ein Stück Grünland an, das aus zwei Flächen mit 2848 und 6787 Quadratmeter besteht.

Bewertung nach Richtwerten

Das Land ist derzeit an einen Landwirt verpachtet. Hierbei wird die Fläche am Pfarrhaus deutlich höher bewertet als das Grünland, das nach dem vom Gutachterausschuss festgestellten Richtwert abgerechnet wird. Die Differenz soll mit einer Ausgleichzahlung durch die Stadt beglichen werden. Auf dem Gelände am Pfarrhaus sollen zwei Bauplätze mit je 700 bis 800 Quadratmeter Größe entstehen. Der Ortschaftsrat stimmte dafür, Interessenten gibt es bereits. Allerdings muss der Gemeinderat noch zustimmen.