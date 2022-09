von Lisa Jäggle

Vor Nele, Oskar, Anni und Alina liegen kleine Kärtchen auf denen Alltagsgegenstände – Jeans, Burger, Kaffee, Bananen- abgedruckt sind. „Das ist aber schwer einzuschätzen“, sagt Nele. Denn die jungen Forscher sollen die Gegenstände der entsprechenden Wassermenge zuordnen, die für deren Herstellung benötigt wird. Das Thema? Virtuelles Wasser.

Welche Karte passt? Nele ist hochkonzentriert bei den Forscherwochen dabei. | Bild: Lisa Jäggle

Diese und ähnliche Szenen spielen sich derzeit im Kinder-und Jugendmuseum in Donaueschingen ab. Es ist Forscherwoche und sieben Kindern, im Alter zwischen sieben und elf Jahren, wird eine Woche, täglich sechs Stunden, Wissen über das Thema Wasser vermittelt. Die Kleinen sollen dabei selbstständig forschen, experimentieren und sich eigene Fragen bezüglich des Themas stellen.

Die anleitenden Tutoren Julius und Leonie, die selbst Jugendliche sind, wollen so den Kindern den Umgang mit Wasser vermitteln und Wertschätzung für dieses schaffen. „Das ist vor allem in Zeiten der Wasserknappheit sehr wichtig“, sagt Elena Ruf, die an diesem Tag die Aufsicht im Kinder- und Jugendmuseum hat. Der aktuelle Sommerworkshop ist nicht das einzige Angebot des Kinder- und Jugendmuseum: Im Laufe des Jahres werden, neben den privaten Workshops, noch andere Workshops stattfinden.

Das ist gar nicht so einfach. Jakob, Paul und Matia (von links) knobeln an ihrer Aufgabe. | Bild: Lisa Jäggle

Am Anfang der Woche untersuchten die Kinder mit vielen Experimenten die Eigenschaften, wie den Aggregatzustand, des Wassers und beschäftigten sich mit Salz- und Süßwasser.

„Gestern waren wir bei der Brigach. Wir haben unsere gefunden Gegenstände, wie Blätter, mikroskopiert“, erzählt der glückliche Oskar und fügt hinzu: „Wir waren sogar bei einer unterirdischen Höhle.“

Dass die Kinder die Welt selbst entdecken, ist den Tutoren wichtig. Morgen würden sie Brücken über den Ententeich bauen und da der Spaß nie zu kurz kommen darf, wird am letzten Tag Eis selbst hergestellt, allerdings ohne Strom.

Alina, Anni, Oskar und Nele (von links) lernen etwas über den Wasserverbrauch von Alltagsgegenständen. | Bild: Lisa Jäggle

Doch wie kommen die Kinder zur Forscherwoche?

„Meine Mama hat entschieden, dass ich hier mitmache, aber es gefällt mir gut“, sagt die kleine Anni und sucht nach der nächsten passenden Karte zum Wasserverbrauch.