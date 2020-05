Hüfingen – Gleich zwei neue Modelle kann das Ford Autohaus Albert präsentieren. Glücklicherweise wurden genau zur Fahrzeugvorstellung auch die Zugangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gelockert, sodass die neuen Pkw-Modelle gleich vor Ort an der Schaffhauser Straße begutachtet werden können. Und die Begeisterung ist Inhaber Steffen Albert und seinem Verkaufsleiter Markus Gazda bei den neuen Modellen wahrlich ins Gesicht geschrieben.

Der neue Ford Puma ist ein Crossover SUV, der nicht nur mit seinem innovativen Design und durchdachten Details begeistert, sondern auch mit einem markanten SUV-inspirierten Look. Darüber hinaus ist man mit dem modernen EcoBoost Hybrid-Antrieb besonders effizient unterwegs. Mit dabei sind unter anderem Technologien wie die intelligente Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrsschilderkennung (iACC), der Pre-Collision-Assist und der Ausweichassistent, für den Fall der Fälle den Fahrer unterstützen oder warnen.

Beim Thema Motorisierung bricht das Zeitalter der modernen Hybrid-Antriebe an. Im neuen Ford Puma kann man zwischen zwei fortschrittlichen EcoBoost Hybrid Benzinmotoren wählen.

Das Interieur des neuen Ford Puma überzeugt nicht nur mit ansprechendem Design, sondern auch mit durchdachten Details und eleganten Highlights. Dank innovativer Ford MegaBox mit 80 Liter zusätzlichem Stauraum verfügt der neue Ford Puma über das größte Gepäckraumvolumen seiner Klasse.

Das zweite Modell ist der Ford Kuga. Neben Ford EcoBoost-Benzinmotoren und Ford EcoBlue-Dieselmotoren kann man sich auch für einen Plug-in-Hybrid-Antrieb entschieden. Mit dem neuen Plug-in-Hybrid können bis zu 56 Kilometer rein elektrisch und somit lokal emissionsfrei gefahren werden.

Der Kuga überzeugt mit Technologien wie dem Head-up-Display oder der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Stau-Assistent und der Stop und Go Funktion. Der neue Ford Kuga bietet allen Insassen ein Maximum an Sicherheit, aber auch Fußgängern und Fahrradfahrern. Unter anderem durch Technologien wie dem Pre-Collision-Assist oder dem Sicherheits-Bremsassistent. Dank der verstellbaren Rücksitze, kann man entscheiden, ob man mehr Beinfreiheit im Fond oder doch bis zu 67 Liter mehr Ladevolumen haben will.

„Wir freuen uns, zwei weitere optisch und designmäßig sehr moderne Autos neu im Programm zu haben, und beide punkten zudem mit erstklassigen Raumkonzepten“, so Inhaber Steffen Albert. Die Hybridmodelle können zudem mit einer normalen Haushaltssteckdose aufgeladen werden.