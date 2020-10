Der japanische Automobilhersteller Mitsubishi steht seit Jahren für innovative Ideen und zahlreiche Erfolgsmodelle, wie die weltweit ausgezeichneten Verkaufszahlen unterstreichen. Jetzt schaltet Mitsubishi noch einen Gang höher. Fantastische Preisvorteile bei einem tollen Leistungspaket stehen bei den so genannten Spirit-Wochen bis zum Jahresende 2020 im Mittelpunkt. Selbstverständlich bietet auch das bekannte Donaueschinger Mitsubishi-Autohaus Erndle an der Robert-Bosch-Straße 1 diese Vorteile für alle Kunden und Interessenten an. Die Spirit Sondermodelle sind im Autohaus Erndle zu einem echten Blickfang geworden, wobei umfangreiche Mehrausstattungen bei attraktiven Preisvorteilen alle angebotenen Modelle auszeichnet.

Ob Space Star, ASX, Outlander Plug-in Hybrid, Eclipse Cross oder der L200: Im Donaueschinger Autohaus Erndle findet jeder Interessent sein passendes Wunschauto. Und während der Spirit-Wochen sogar mit schier unglaublichen Preisvorteilen. So beispielsweise beim Outlander Plug-in Hybrid Spirit. Der Basis 2.4 Benziner mit einer Leistung von 99 kW (135 PS) wird für 37.032 Euro angeboten. Abzüglich des Mitsubishi Elektromobilbonus und der staatlichen Innovationsprämie ist der Outlander Plug-in Hybrid Spirit jetzt sogar für einen fantastischen Preis von unter 27.000 Euro zu haben. Wer sich für das Modell entscheidet, entscheidet sich gleichfalls für Deutschlands meistverkauften Plug-in Hybrid. Der Interessent erhält dafür ein Fahrzeug, das bis zu 54 Kilometer rein elektrisch fährt und insgesamt bis zu 800 Kilometer. Zudem ist dieser Outlander mit dem E-Kennzeichen ausgestattet und kennt somit keine Fahrverbote in Städten. Hinzu kommt ein serienmäßiger Allradantrieb mit vier Fahrmodi. Das Fahrzeug lädt steckerlos im Fahrbetrieb, per Kabel an separat abgesicherten Haushaltssteckdosen oder an Ladestationen. Er ist zeitnah lieferbar.

„In den Spirit-Wochen haben wir aktuell echte Modellhighlights mit geballter SUV- und Allradpower, aber auch den praktischen City-Flitzer Space Star mit Platz für bis zu fünf Personen. Es lohnt sich, einmal einzusteigen und die umfangreichen Mehrausstattungen kennen zu lernen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Erndle. Er und alle Mitarbeiter im Mitsubishi-Autohaus Erndle stehen dabei gern mit ihrem Wissen und weiteren Informationen den Interessenten jederzeit während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Auch Testfahrten sind nach vorheriger Absprache möglich.

Neuer Eclipse Cross

Als höher positionierte Alternative zum fast ebenso großen Mitsubishi ASX kam Anfang 2018 der Mitsubishi Eclipse Cross auf den Markt. Jetzt haben die Japaner den Eclipse Cross einem Facelift unterzogen. Das coupéhafte Kompakt-SUV wird ein radikal verändertes Front- und Heckdesign aufweisen. Eigentlich war das neue Modell erst für 2021 vorgesehen. „Wenn alles klappt, werden wir es vielleicht schon im Dezember diesen Jahres im Haus haben“, freut sich Jürgen Erndle. Der neue Eclipse Cross soll ein erster Schritt zu einer neuen Designphilosophie darstellen. Laut Mitsubishi soll das Auto „in bestimmten Märkten“ einen Plug-in-Hybrid-Antrieb erhalten, zusätzlich zum konventionellen Antrieb. Der aktuelle Eclipse wird mit einem 163 PS starken Turbobenziner und einem 148-PS-Diesel angeboten.

Auf dem Siegertreppchen

Unterdessen darf sich Mitsubishi über weitere Auszeichnungen in Deutschland freuen. Beim Automotive Brand Contest (ABC Award) prämierte die Jury die ASX-“Stil.Ist.In“-Kampagne und das Augmented Reality Angebot.