Das in Geisingen gegründete und 1994 nach Donaueschingen umgezogene Autohaus Erndle an der Donaueschinger Robert-Bosch-Straße 1 bietet neben der attraktiven Modellpalette von Mitsubishi Motors viele weitere Dienstleistungen. Das Motto im Mitsubishi Autohaus Erndle lautet seit Jahren: Leidenschaftlich, authentisch und kompetent. Seit je her sind die Firmeninhaber und Mitarbeiter offen für Kundenwünsche und erfüllen diese gerne. Jetzt lohnt sich ein Blick in das Unternehmen besonders. In den Herbstwochen locken Mitsubishi und das Erndle-Team mit attraktiven Sondermodellen bei Top-Finanzierungen. Klar im Mittelpunkt stehen dabei die sich immer größerer Beliebtheit erfreuenden Plug-in Hybrid Modelle, bei denen das Autohaus Erndle und der japanische Hersteller über ein riesiges Erfahrungspotenzial verfügen.

Eleganz trifft Hybrid. So bietet Mitsubishi den Eclipse Cross Plug-in Hybrid an. Eines von mehreren Top-Fahrzeugen gerade in den Herbstwochen. Gleiches trifft auf den Outlander Plug-in Hybrid Spirit zu. „Wir sind sehr gerne bereit, in persönlichen Gesprächen die Vorteile der gesamten Modellpalette darzulegen. Wir freuen uns auf die stets interessanten Gespräche mit unseren Kunden und neuen Interessenten“, sagt Geschäftsführer Jürgen Erndle.

Wir-kümmern-uns-um

Kunden im Donaueschinger Mitsubishi-Autohaus Erndle dürfen sich über eine Rundum-Betreuung freuen. Deutlich wird das gerade jetzt wieder in der Initiative „Wir-kümmern-uns-um:“ Ob es das Strom tanken zu Hause ist, das Strom tanken unterwegs, die geeigneten Ladekabel für zu Hause oder unterwegs, das Abrufen von Fördergeldern, das Ausfüllen von Fördermittelanträgen oder die Elektroinstallation der Wallbox, in allen Bereichen sind Jürgen und Roland Erndle mit ihrem gesamten Team bereit, die nötigen Hilfestellungen zu leisten. Jederzeit und sehr fachkompetent. „Davon weichen wir auch keinen Millimeter ab“, versprechen die beiden Geschäftsführer. Die Kunden und Interessenten sind eingeladen, diese Aussagen auf den Prüfstand zu stellen. Sie werden mit Sicherheit nicht enttäuscht.

Top-Platzierungen

Der Mitsubishi Space Star und der ASX überzeugen einmal mehr in der in der ADAC-Pannenstatistik. Beide Modelle glänzen mit höchster Zuverlässigkeit selbst im höheren Fahrzeugalter. Nach der Auswertung von mehr als 3,75 Millionen Pannen, zu denen der Automobilclub im Jahr 2020 gerufen wurde, gehören beide Mitsubishi-Modelle zur Spitzenklasse in ihrer jeweiligen Fahrzeuggruppe. Ein Siegel für ausgezeichnete Qualität. Die Pannenstatistik bestätigt einmal mehr das hohe Qualitätsniveau von Mitsubishi-Modellen. Eine zusätzliche Sicherheit vermittelt Mitsubishi durch eine fünfjährige Herstellergarantie. Beim Space Star wurden pro 1000 Fahrzeugen nur 1,5 Pannen registriert. Ein klassenübergreifender Bestwert. Auch der ASK kommt auf ähnliche Zahlen.

Mitsubishi feiert Doppelsieg

Die hohe Zufriedenheit im Handel beschert Mitsubishi den nächsten Doppelsieg. Beim IfA Markenmonitor 2012 hat die japanische Automobilmarke die Kategorien „Kleine Importeure“ und „Nachhaltigkeit“ gewonnen. Beide Titel wurden erfolgreich verteidigt. In der Kategorie „Kleine Importeure“ landete Mitsubishi auf Rang eins und belegte klassenübergreifend im Gesamtranking einen Spitzenplatz. Der Sieg in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ war bereits der dritte in dieser Kategorie seit dem Jahr 2017.