Seit 45 Jahren ist das Donaueschinger Mitsubishi-Autohaus Erndle im Schwarzwald-Baar-Kreis der erste Ansprechpartner für zuverlässige Mobilität. Seit diesem Jahr hat sich das Familienunternehmen an der Robert-Bosch-Straße mit dem ORA Funky Cat ein zweites Standbein geschaffen. Ein vollelektrisches Fahrzeug mit einer hochwertigen Verarbeitung, was die Zusammenarbeit mit dem deutschen Automobilhersteller BMW verkörpert. Auch BMW schätzt die Qualität beim ORA, sodass der neue vollelektrische BMW Mini demnächst auf der Basis des ORA auf den Markt kommen wird. Aktuell bietet das Autohaus Erndle für den ORA tolle Leasing-Angebote an. „Der ORA ist auch in allen Fragen der Sicherheit in der obersten Klasse angesiedelt. Mit der Sprachkommunikation lassen sich alle Anweisungen digital weiterleiten“, sagt Geschäftsführer Jürgen Erndle.

Umweltbonus reduziert Preis

Der ORA Funky Cat steht seit diesem Jahr ab 38.990 Euro in den Startlöchern. Bei einem vollen Umweltbonus von 6750 Euro reduziert sich die Summe auf 32.240 Euro. Schnell sein lohnt sich. Alle Anträge auf Förderung für gewerbliche Zulassungen müssen bis zum 31. August 2023 eingegangen sein. „Interessenten erläutern wir gerne das Förderprogramm im Detail und unterstützen bei der Antragsstellung“, ergänzt Jürgen Erndle. Im aktuell bis zum 31. Juli 2023 gültigen Angebot lässt sich der ORA Funky Cat 300 schon ab 235,19 Euro netto im Monat leasen, bei einer Laufzeit von 48 Monaten und 5000 Kilometer Laufleistung pro Jahr. Der ORA Funky Cat 300 besitzt eine 48-kWh-Batterie bei 126 kW (171 PS) und einem kombinierten Stromverbrauch von 16,7 kWh/100 km.

Nach dem erfolgreichen Launch bei der Pariser Mondial de l´Auto 2022 sicherte sich der ORA eine Fünf-Sterne-Bewertung beim Euro NCAP Crashtest. Er verfügt über ausgefeilte Assistenzsysteme, mit denen der Fahrer alles im Blick behält. Der ORA Funky Cat 300 verfügt über 18 Zoll Leichtmetallfelgen, vegane Ledersitze, LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Smart-Key-System, Sprachassistent, Navigation, Einparkhilfe hinten, Gesichtserkennung, Totwinkelwarner, Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent, Stau- und Spurhalteassistent und vieles mehr. Die innovative Sprachsteuerung ermöglicht den Zugang zum vielseitigen Infotainmentsystem wie auch die Bedienung zahlreicher Fahrzeugfunktionen. Mitsubishi hat unterdessen angekündigt, dass noch im Herbst dieses Jahres der neue Colt auf den Markt kommen wird. Er wird in drei modernen Motorisierungen und vier Ausstattungsvarianten verfügbar sein. Die Weltpremiere erfolgte im Juni 2023. Mitsubishi bietet für den Colt fünf Jahre Garantie serienmäßig und baut seine Präsenz im Kleinwagensegment weiter aus. „Wir freuen uns schon sehr auf den neuen Colt. Alles, was bisher bekannt ist, lässt auf ein klasse Auto schließen“, verdeutlicht Jürgen Erndle seine Vorfreude. Der Mitsubishi Colt blickt auf eine lange Tradition zurück und genießt bei den Fans einen wahren Kultstatus.

Seit seiner Markteinführung im Jahr 1978 hat Mitsubishi in Deutschland 420.000 Fahrzeuge abgesetzt. Für die neue Generation verspricht Mitsubishi neben dem Basismodell mit innovativem 1,0-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor mit Fünfgang-Schaltgetriebe und einer Leistung von 49 kW (67 PS) auch einen Colt in einer leistungsstärkeren Variante mit 1,0-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor mit Turbo und einer Leistung von 67 kW (91 PS).