Mit ausgezeichneten Leasing-Angeboten wartet gegenwärtig das Hüfinger Ford-Autohaus Albert an der Schaffhauser Straße 17 für alle Kunden und Interessenten bei den Ford-Modellen Puma und Kuga auf. „Die Nachfrage bei beiden Modellen ist aktuell groß, sprechen doch sowohl der Puma als auch der Kuga einen breiten Kundenkreis an“, sagt der Hüfinger Verkaufsberater Markus Gazda. Geschäftsführer Steffen Albert ergänzt: „Wir sind jederzeit sehr gerne bereit, im persönlichen Gespräch die Leasing-Angebote den Interessenten vorzustellen. Es lohnt sich.“ Die Leasing-Angebote werden vom Hersteller Ford gefördert und sind abgestimmt.

Einer der beliebtesten SUVs

Seit der Ford Kuga auf den Markt kam, gehört er in den beliebtesten SUVs in ganz Europa. Die neue Technik und das moderne Design sprechen die Interessenten an, zumal der Kuga auch als Plug-in-Hybrid erhältlich ist, für den die neuesten Angebote gelten. Ein starker Elektromotor, viel Platz im Innenraum sowie ein großer Kofferraum zeichnen den Kuga Plug-in-Hybrid aus, der zudem mit einer umfangreichen Basisausstattung glänzt. Der Strom reicht durchschnittlich für 57 bis 64 Kilometer, in der Stadt sogar für 71 bis 88 Kilometer. Für Vortrieb im Kuga Plug-in sorgen ein 2,5-l-Benziner mit 152 PS/112 kW sowie ein 110 PS/81 kW leistender E-Motor, die Systemleistung beträgt 225 PS/165 kW.

Große Wertschätzung genießt ebenso der Ford Puma Hybrid. Mit seinen EcoBoost-Hybridmotoren bietet der Ford Puma hohe Fahrdynamik bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch. Der Hybridmotor liefert bei Bedarf zusätzliche Leistung und weist dabei niedrigere CO2-Emissionswerte auf als herkömmliche, nicht elektrifizierte Motoren. Umfassende Sicherheit und hoher Komfort zeichnen den Puma Hybrid ebenso aus. Im Hüfinger Autohaus Albert ist der Puma Hybrid in schmuckem Dynamic Blau Metallic ein echter Blickfang.

Für den 21. März dieses Jahres hat Ford die Premiere für ein weiteres vollelektrisches Modell angekündigt. Bisher ist noch nichts zu technischen Daten, zu Größe des Fahrzeugs, zu Preisen oder Modellvarianten bekannt. Bisher hat Ford mit dem Mustang Mach-E ein vollelektrisches SUV im Verkauf. Erwartet wird ein mittelgroßes SUV unterhalb des Mustang Mach-E. „Auch wir lassen uns einmal überraschen, was Ford auf den Markt bringt“, ergänzt Steffen Albert mit einer gewissen Vorfreude. Schon bald nach der Premiere soll das neueste Modell auch im Hüfinger Autohaus an der Schaffhauser Straße 17 zu sehen sein.

Für Mitte 2023 hat Ford zudem die neue Generation des großen Van Tourneo Custom angekündigt. Neu ist zudem der Ford Ranger, ein Pick up mit erstklassigen Geländequalitäten. Ford Ranger Modelle sind für ihre Robustheit bekannt. Er ist mit zudem mit einem V6 EcoBoost-Twin-Turbo-Benzinmotor erhältlich.

Ford Carsharing

Sehr gut ist in den vergangenen Monaten das Ford Carsharing im Ford-Autohaus Albert angenommen wurden. Seit dem August des vergangenen Jahres erfreut sich das Carsharing einer erfreulichen Beliebtheit und Nachfrage. „Flexibel ein Auto nutzen, ohne es besitzen zu müssen – für diese Idee stehen Ford Carsharing und wir als Ford Partner“, sagt Steffen Albert. Mit dem Neun-Sitzer Ford Bus Transit Custom sowie drei Fahrzeuge vom Typ Fiesta hat das Autohaus Albert seine für die Nutzer sehr flexible Offensive gestartet. Rund um die Uhr können die vier Fahrzeuge ausgeliehen und genutzt werden. Ford und das Autohaus Albert bieten somit die Möglichkeit, unterwegs unkompliziert auf ein Auto zurückzugreifen und überall dort mobil zu bleiben, wo es der Kunde braucht. „Die Vorteile liegen auf der Hand: Ob Großeinkauf, Kundentermin oder Anschlussfahrt an eine Zugreise, mit unseren Kurzzeit-Mietwagen kommen die Nutzer überall gut an“, ergänzt Steffen Albert. Auch diesbezüglich erteilen die Mitarbeiter im Autohaus Albert jederzeit alle nötigen Informationen.