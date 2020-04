Der Sommer kann kommen, denn Volkswagen macht den T-Roc zum Cabrio. Es ist gleichzeitig das erste Cabrio von Volkswagen auf SUV Basis. Per Knopfdruck lässt der Kompakt SUV mit seinem aufklappbaren Stoffverdeck Sommergefühle aufkommen. Man sitzt ein bisschen höher und fühlt sich mit robuster Karosserie und mehr Bodenfreiheit für manche Ausflugsfahrt bestens gerüstet. Und wer sagt, dass man in einem kompakten Crossover auf ein großartiges Raumgefühl verzichten muss, der wir vom Gegenteil überzeugt.

Das neue T-Roc Cabriolet ist so gestaltet, dass es sich innen beeindruckend geräumig und komfortabel anfühlt. Im großzügigen Kofferraum mit bis zu 284 Litern verstaut man ganz bequem das Gepäck für spontane Ausflüge. Mit der geteilt umlegbaren Rücksitzlehne können auch größere Gegenstände transportiert werden. Zudem ist der T-Roc eines der wenigen Cabrios, für das es auch eine Anhängerkupplung gibt. Darauf lässt sich beispielsweise problemlos ein Fahrradträger montieren. Übrigens ist bei offenem Verdeck, und plötzlich einsetzendem Regen das Verdeck innerhalb elf Sekunden bei einer Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h geschlossen.

Will man als Fahrer nur die Geschwindigkeits- und Kilometeranzeige im Blick haben, oder auch noch weitere Fahrdaten, beziehungsweise einfach mehrere Informationen gleichzeitig, kann man die Darstellung des optionalen hochauflösenden 11,7 Zoll großen Digital Cockpits ganz einfach selbst auswählen. Mit „We Connect“ wird das neue T-Roc Cabriolet serienmäßig zum vernetzten Auto. Mit einer fest verbauten SIM Karte ist das Fahrzeug auf Wunsch online. Echtzeit-Verkehrsinformationen, Musikstreaming und Webradio sind damit fast überall verfügbar. Mit der „We Connect App“ hat man das Fahrzeug im Blick und das Smartphone wird zur Fernbedienung, mit der man viele innovative und hilfreiche Fahrzeugfunktionen steuern können. In der Basisversion ist der T-Roc mit einem 1,0-Liter großen Dreizylinder mit 115 PS und Schaltgetriebe ausgestattet, zudem gibt’s einen 1,5-Liter mit 150 PS.

„Mit dem offenen T-Roc bietet VW Frischluftfreunden und Geländewagen Fans gleichermaßen neue Erlebnisse und bringt ein bisschen Sommerfrische in den Alltag“, so Standort- und Gesamtverkaufsleiter Marin Kusenic von der Autowelt Schuler Donaueschingen an der Breslauer Straße. Auch hier macht jedoch die Corona Krise Interessierten einen Strich durch die Rechnung, aktuell ist das Autohaus für den Verkauf geschlossen, jedoch kann man sich per Mail oder telefonisch über den T-Roc informieren.