Mit der ersten Generation des Opel Mokka übertrafen die Rüsselsheimer Autobauer im Jahr 2021 alle Verkaufserwartungen. Seit rund eineinhalb Jahren ist die zweite Generation des Kompakt-SUV auf dem Markt, die nicht minder erfolgreich ist. Die neue Generation des Mokka steht auf der PSA-Plattform „CMP“, die sich sowohl für elektrische als auch für konventionelle Antriebe eignet. Zudem setzt Opel ein klares Zeichen in Richtung Zukunft: Das SUV ist auch als rein elektrischer Mokka-e in den Verkauf gegangen. Im Donaueschinger Autohaus an der Breg an der Bregstraße 31 ist der Mokka längst zu einem Blickfang geworden. Alle Mitarbeiter erteilen gerne weitergehende Informationen.

Jörg Mayer neu im Team

In dem von den Geschäftsführern Wolfram Rothweiler und Joachim Knöpfle geleiteten Autohaus an der Breg gab es zuletzt eine personelle Verstärkung. Neu im Team ist Jörg Mayer, der für die Bereiche An- und Verkauf als externer Mitarbeiter seine großen Erfahrungen einbringt. Mayer war vorher in der Region in anderen Häusern tätig und darf auf eine 30-jährige Arbeitserfahrung in Zusammenhang mit der Automobilmarke Opel zurückblicken. Zudem hat Mayer ein umfangreiches Wissen über alle Opel-Modelle und ist gerne bereit, im Gespräch mit Kunden oder Interessenten detailliert Auskünfte zu geben.

Klares Design

Der Mokka verkörpert eine neue, klare und mutige Design-Sprache bei Opel. Unter der gewagten, ausdrucksstarken sportlichen Optik verbergen sich hocheffiziente Antriebe und moderne Technologien, die für ein außergewöhnliches Fahrerlebnis sorgen. Zur besonderen Ausstattung gehören Fahrassistenszsysteme, eine 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera und ein Park-Assistent. Der Mokka verfügt zudem über einen Gepäck- und Laderauminhalt von 350 bis 1105 Litern. Angeboten wird der Mokka ab 21.885 Euro.

Herzstück des Mokka-e sind eine 50-kWh-Lithium-Ionen-Batterie und der Antrieb durch den 100-kW (136 PS)-Elektromotor. Der Mokka-e ist ab 34.110 Euro zu haben. Der Stromverbrauch liegt bei 16,2 bis 15,8 kWh pro 100 Kilometer, die Reichweite bei 335 Kilometern. Angeboten wird das Fahrzeug in den Varianten Mokka-e Edition, Mokka-e Elegance, Mokka-e GS Line und Mokka-e Ultimate. Neben umfangreichen Assistenzsystemen wie Verkehrsschild- und Spurhalte-Assistent erkennt der Notbrems-Assistent des Mokka-e Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer. Er bremst automatisch und reduziert die Gefahr von Kollisionen. Bei höheren Geschwindigkeiten bremst das System das Fahrzeug um bis zu 50 km/h ab.

Neuer Astra kommt

Mit dem Opel Kadett hatte der Automobilhersteller über Jahrzehnte ein Erfolgsmodell. Der Nachfolger, der Opel Astra, hat die Erwartungen ebenfalls erfüllt. Jetzt steht die neueste Version des Astra kurz vor dem Verkaufsstart. Ende März wird der Astra in die Autohäuser einziehen, so auch im Donaueschinger Autohaus an der Breg. „Opel hat ein klasse Fahrzeug auf den Markt gebracht. Wir können es kaum erwarten, bis das erste Model bei uns ist“, sagt Wolfram Rothweiler. Preislich geht es bei 22.465 Euro los. Damit ist das Kompaktmodell preisstabil geblieben und kostet in der Basis dasselbe. Erstmals gibt es den Astra mit Plug-in-Hybridantrieb. Angeboten wird der Fünf-Türer in sieben Ausstattungslinien. Die sechste Generation des Opel Astra zeichnen ein frisches Design und ein modernes Cockpit aus. Der Plug-in-Hybrid der GS-Linie wurde mit einem 150 PS starken 1,6-Liter-Vierzylinder und einem E-Motor mit 110 PS ausgestattet. Opel hat auch einen 130-PS-Diesel im Programm.