Mit dem Mustang Mach-E hat der Automobilhersteller Ford seinen ersten vollelektrischen SUV auf den Markt gebracht. Zu 100 Prozent elektrisch und zu 100 Prozent voller Emotionen. Kombiniert mit einem revolutionären Design und wegweisenden Technologien begeistert der Ford Mustang Mach-E mit einer Reichweite von bis zu 610 Kilometern. Im Hüfinger Autohaus Albert an der Schaffhauser Straße 17 ist der Mustang Mach-E längst zu einem echten Blickfang geworden. „Die hochmodernen Technologien sorgen für ein optimales Fahrerlebnis. Hinzu kommt eine großartige E-Mobilförderung von 7975 Euro“, sagt Geschäftsführer Steffen Albert und ist wie Verkaufsberater Markus Gazda regelrecht begeistert von dem vollwertig alltagstauglichen Mustang Mach-E.

Ford hat den neuen Mustang Mach-E in drei Versionen auf den Markt gebracht. Es sind der Ford Mustang Mach-E mit Elektromotor, der Mustang Mach-E AWD mit Dual-Elektromotor und der Mustang Mach-E GT in der sportlichen Variante. Die GT-Variante bringt es der Mustang Mach-E in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Mittelklasse Fahrzeug eignet sich als Familien-SUV ebenso wie als Geschäftswagen. Binnen 40 Minuten lässt sich der Mustang Mach-E von zehn auf 80 Prozent aufladen. Das Navigationssystem weiß immer, wo die nächste Stromtankstelle zu finden ist.

Der Mustang Mach-E ist bei 4,71 Metern Länge und knapp drei Metern Radstand sehr geräumig. Auch auf den Hintersitzen lässt es sich bequem sitzen. Unter der Kofferraumabdeckung fasst das Ladeabteil 360 Liter. Wird die Abdeckung entfernt, und der Stauraum bis zum Dach genutzt, erweitert sich das Volumen auf 500 Liter. Wird die Rückbank umgeklappt, lassen sich immerhin bis zu 800 Liter verstauen. Unter der Fronthaube findet sich ein zusätzliches rund 80 Liter großes Fach (Frunk). Das Fach verfügt über einen Wasserablauf und lässt sich somit auswaschen oder als Ablage für nasse Kleidung nutzen.

Zur Serienausstattung des Mach-E gehören vier Leichtmetallräder und 5-Speichen-Design, die FordPass Ladekarte inklusive fünf Jahren kostenloser Zugang zum FordPass Charging Network, eine induktive Ladestation für mobile Endgeräte, eine Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle für Fahrer und Beifahrerseite, getrennt regelbar, LED-Scheinwerfer im Projektionslinsendesign, automatisch höhenverstellbar mit integriertem Tagfahrlicht und Mustang LED-Rückleuchten. Der GT besitzt ein Sportlenkrad.

Der Kuga Plug-in Hybrid

Elegant, effizient, dynamisch. Der Ford Kuga ist nicht nur mit Benzin- und Dieselmotor erhältlich, sondern zusätzlich in zwei elektrifizierten Versionen. Als Ford Kuga Hybrid und als Ford Kuga Plug-in-Hybrid. Der Interessent darf sich auf ein sauberes und hocheffizientes SUV-Fahrerlebnis freuen. Die staatliche Förderung beträgt beim Kuga Plug-in-Hybrid 6750 Euro. Seit Jahren gehört der Ford Kuga zu den beliebtesten SUV in Europa. Dank des Batteriepakets mit einer Kapazität von 14,4 kWh schafft es der Ford Kuga Plug-in-Hybrid rund 60 Kilometer im elektrischen Antrieb ohne Verbrennungsmotor. Gerne sind alle Mitarbeiter im Hüfinger Autohaus Albert bereit, im persönlichen Gespräch mit Kunden und Interessenten weitere Vorteile der Top-Modelle auszuloten, über Finanzierungsmodelle zu sprechen oder Ausstattungsvarianten zu sprechen.