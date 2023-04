Ab sofort wartet das renommierte Bräunlinger Automeister Autohaus Hofheinz an der Hüfinger Straße 13 mit einigen neuen attraktiven Angeboten auf. So arbeitet Hofheinz jetzt mit einem Schweizer Unternehmen in der Motor- und Gaspedaloptimierung zusammen. Zudem liegt jetzt die Genehmigung vor, auf dem Hofheinz-Areal zwei Elektro-Ladestationen zu errichten. Außerdem hat das Bräunlinger Unternehmen fabrikneue Fahrzeuge der Marken Opel und Skoda erworben, die aus dem Re-Import kommen. Nicht zuletzt steigt Hofheinz jetzt wieder in den Wettbewerb „Werkstatt des Vertrauens“ für das Jahr 2024 ein. Seit 2008 hat der Betrieb ununterbrochen von seinen Kunden diese wertvolle Auszeichnung erhalten. Für 2023 hat Hofheinz diese Prädikat schon sicher. „Alle Mitarbeiter bei uns sind sehr stolz, von unseren Kunden diese Anerkennung zu bekommen. Es motiviert uns immer wieder neu, mit Qualitätsarbeit und Transparenz dieses Prädikat zu erwerben“, sagt Autohaus-Inhaber Michael Hofheinz.

Bis zu 15 Pozent weniger Sprit

Mit der Zusammenarbeit mit einem Schweizer Unternehmen im Bereich der Motor- und Gaspedaloptimierung hat sich das Autohaus Hofheinz ein weiteres Standbein geschaffen. „Wir haben selbst zwei unserer Fahrzeuge dementsprechend umgerüstet und sind begeistert. Auch die ersten Kunden, die das Angebot angenommen haben, sind sehr zufrieden“, betont Michael Hofheinz. Es wird beim Motor eine Leistungssteigerung von bis zu 20 Prozent erreicht. Erstaunlich daran: Der Spritverbrauch wird um bis zu 15 Prozent gesenkt. Zudem verbessert sich die Fahrdynamik. Der Umbau wird bei Hofheinz für Benzin- und Dieselfahrzeuge bei allen denkbaren Autotypen angeboten und realisiert. Der Einbau lässt sich binnen einer Stunde umsetzen. Der Kunde zahlt pauschal 100 Euro für den Einbau. Sollte der Kunde nicht zufrieden sein, wird das Chiptuning und Gaspedaltuning wieder ausgebaut. Dieser erneute Umbau ist im Gesamtpreis von 100 Euro enthalten. „Wir haben bereits einige Fahrzeuge umgerüstet. Auch wenn einige Kunden zunächst noch etwas skeptisch waren, so sind sie längst Feuer und Flamme, zumal der Kunde keinerlei Risiko hat“, ergänzt Michael Hofheinz.

Zwei Ladestationen

Schon seit einigen Monaten plant Michael Hofheinz den Aufbau von zwei Ladestationen für E-Fahrzeuge auf dem firmeneigenen Areal. Jetzt liegen alle Genehmigungen vor und bis Mitte April sollen die Stationen betriebsbereit sein. „Die Ladestation werden rund um die Uhr an allen Tagen öffentlich zugänglich sein. Wir freuen uns, dass es nun losgehen kann“, betont der Firmeninhaber, der einmal mehr die innovativen Gedanken im eigenen Unternehmen verwirklicht sieht. Die beiden Ladestationen sollen optisch in das Unternehmensareal eingebunden werden und das Angebot in Bräunlingen für E-Fahrzeige deutlich erweitern und verbessern.

Autos aus dem Re-Import

Unmittelbar vor dem Oster-Wochenende erhielt Hofheinz vier fabrikneue Fahrzeuge mit Tageszulassungen aus dem Re-Import. Die Fahrzeuge der Marken Opel und Skoda werden zu überaus günstigen Preisen angeboten. „Wir haben diesbezüglich schon einige Erfahrungen mit re-importierten Autos. Der Bedarf und das Interesse waren in der Vergangenheit immer groß“, ergänzt Michael Hofheinz. Er und seine Mitarbeiter bieten für die Kunden individuell zugeschnittene Finanzierungsmodelle an. Selbstverständlich werden diese Fahrzeuge auf Wunsch der zukünftigen Besitzer auch bei Hofheinz gewartet. Aktuell dazu empfiehlt der Firmeninhaber allen Kunden für ihr Fahrzeug einen Frühjahrscheck, um die Verkehrssicherheit zu wahren oder verschlissene Teile zu erkennen. Der Frühjahrscheck wird bei Hofheinz für 24,95 Euro angeboten.