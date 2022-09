Der Automobilhersteller Opel hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Die gesamte Fahrzeugflotte soll bis zum Jahr 2024 auf E-Mobilität umgestellt werden. Bei der Mehrzahl der Typen wurde die E-Mobilität bereits umgesetzt. So auch beim Mokka-e, Gewinner des goldenen Lenkrads 2021. „Die Nachfrage ist sehr gut“, freut sich Wolfram Rothweiler, zusammen mit Joachim Knöpfle Geschäftsführer im Donaueschingen Autohaus an der Breg, beheimatet an der Bregstraße 31. Hier ist der Mokka wie auch alle anderen Opel-Modelle längst ins Blickfeld der Kunden gerückt.

Drei Varianten

Mutig und mit einem erfrischend neuen Design sowie modernster Technologie ausgestattet überzeugt der Mokka-e. Opel gibt das Fahrzeug mit einem Stromverbrauch von 16,2-15,8 kWh/100 km, einer CO 2 -Emission von 0 g/km und einer Reichweite von 335 Kilometern an. Damit positioniert sich der Mokka-e in der Effizienzklasse A+++. Der Mokka-e ist in den drei Ausstattungsvarianten „Elegance“, „GS Line“ und „Ultimate“ auf dem Markt. Die Version „Elegance“ verfügt über 17-Zoll-Leichtmetallräder, ein Multimedia Radio mit 7 Zoll-Touchscreen-Farbdisplay und 7 Zoll-Fahrerinfodisplay, Bluetooth, USB und Smartphone-Integration, Klimatisierungsautomatik sowie 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera und Parkpilot.

Auch beim Platzangebot kann der Opel überzeugen. Auf den Vordersitzen haben auch größere Menschen genügend Platz. Auf Kopffreiheit und Ergonomie hat der Hersteller beim kleinen SUV viel Wert gelegt. Gegen einen Aufpreis sind sogar Massagesitze möglich. Mit umgeklappter Rückbank wird ein Stauvermögen von 1060 Liter erreicht.

Das Herzstück des Mokka-e ist die 50 kWh Lithium-Ionen-Batterie und der Antrieb durch den 100 kW (136 PS) Elektromotor. 216 Hoch-Dichte-Zellen mit fortschrittlichster Wärme-Regulierung sorgen für lange Reichweite und Laufleistung – verstärkt durch die Energierückführung des Bremssystems.

Zusätzliche Energiereserven

Nimmt der Fahrer den Fuß vom Gaspedal, verwandelt das regenerative Bremssystem die kinetische Kraft in zusätzliche Energiereserven. Fahrmodus-B ermöglicht den größtmöglichen Verzicht aufs Bremsen, was die Wartungs- und Betriebskosten reduziert.

Der 100-prozentige elektrische Antrieb mit einem konstanten Drehmoment von 260 Nanometer beschleunigt den Mokka-e auf bis zu 150 km/h Höchstgeschwindigkeit. Sein perfekt abgestimmter 136 PS Elektromotor in Leichtbauweise mag den Stadtverkehr ebenso wie die freie Fahrt auf ländlichem Terrain.

Astra-e kommt 2023

2023 wird Opel mit dem Astra-e ein weiteres vielversprechendes elektrisches Kompaktklasse-Modell anbieten. Schon jetzt ist der Astra Plug-in-Hybrid verfügbar. Der Astra 5-Türer Plug-in-Hybrid setzt in der Kompaktklasse neue Standards für Effizienz. Der reibungsarme Verbrennungsmotor arbeitet mit einem leistungsstarken Elektromotor zusammen und sorgt für eine optimale Fahrdynamik bei einem sparsamen Verbrauch.

„Die Nachfrage nach E-Mobilen ist sehr gut“

Wolfram Rothweiler, Geschäftsführer Autohaus an der Breg