Der japanische Automobilhersteller Honda hat mit dem CR-V, dem ZR-V und dem E:Ny 1 für 2023 drei neue Fahrzeuge angekündigt. Der neue Honda ZR-V ist jetzt im Donaueschinger Honda-Autohaus Greuner an der Raiffeisenstraße 60 eingetroffen. Ein stylischer Neuzugang, der für ein begeisterndes Fahrerlebnis sorgt. „Der Fahrkomfort ist überragend. Wir freuen uns auf die ersten Interessenten und laden gern zur Probefahrt ein“, sagt Autohaus-Geschäftsführer Robert Greuner.

Kraftvolle Beschleunigung

Mit dem neuen SUV ergänzt Honda das Modellprogramm zwischen HR-V und CR-V. Der ZR-V ist brandneu und erst seit wenigen Tagen verfügbar. Honda richtet sich mit dem neuen Modell an junge und spaßorientierte Käufer. Im Fahrzeug verbirgt sich die fortschrittliche e:HEV Vollhybridtechnologie aus dem Honda Civic, die mit Fahrdynamik und Sparsamkeit überzeugt. Der gleichermaßen effiziente wie kraftvolle 2,0 Liter Vierzylinder Direkteinspritzer mit Atkinson-Zyklus der e:HEV Hybridtechnologie wurde für den ZRV optimiert und sorgt zusammen mit zwei Elektromotoren für eine kraftvolle, direkte Beschleunigung.

Das maßgeschneiderte, leichte und steife Fahrwerk wurde vom Konzept der Civic- und CR-V-Plattformen inspiriert. Mit seinen glatten Oberflächen und der markanten Frontpartie zeigt der ZR-V eine starke optische Präsenz, die seine dynamischen Fahreigenschaften perfekt ergänzt. Die schlanken Scheinwerfer und der schwarz glänzende Kühlergrill erzeugen eine anspruchsvolle Ästhetik, die sich an den Fahrzeugflanken bis zu den hinteren Stoßfängern fortsetzt. Schmale horizontale Rückleuchten sind nahtlos in die Heckklappe integriert. Trotz seiner kompakten Dimensionen bietet der ZR-V im Innenraum außergewöhnlich viel Platz, Funktionalität und Komfort. Der vielseitige Fahrgastraum überzeugt mit Benutzerfreundlichkeit und einem flexibel nutzbaren Stauraum, der eine Vielzahl von Ablagen und Fächern umfasst. Der Gepäckraum bietet ein Ladevolumen von bis zu 1.291 Liter, kann in einzelne Bereiche unterteilt werden und verfügt über ein separates Staufach im Ladeboden sowie eine einziehbare Gepäckraumabdeckung.

Hochwertige Soft-Touch-Materialien mit präzise verarbeiteten Oberflächen kreieren in Verbindung mit der stilvollen Beleuchtung ein Premium-Ambiente. Mehrere USB-Ladeanschlüsse und neueste Bedientechnologien halten Fahrer und Passagiere mit der Außenwelt verbunden. Als Schaltzentrale dient dabei ein neun Zoll großer Touchscreen in der Mitte der oberen Armaturentafel. Angeboten wird der neue ZR-V mit einer Top-Ausstattung ab 43900 Euro. Wichtige Daten: Kraftstoffverbrauch ZR-V e:HEV in l/100 km (nach WLTP): Kurzstrecke (niedrig) 4,9-4,8? Stadtrand (mittel) 4,6-4,5? Landstraße (hoch) 5,3? Autobahn (Höchstwert) 7,3? kombiniert 5,8? CO2-Emissionen in g/km (nach WLTP): kombiniert 132-131.