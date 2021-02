Das Team vom Donaueschinger Honda Autohaus Greuner blickt auf eine nun fast 50-jährige Erfahrung im Kfz-Gewerbe zurück. Seit über 23 Jahren ist man exklusiv Honda-Vertragshändler, und partizipiert dadurch an jahrzehntelanger Erfahrung und Fachwissen bei der Entwicklung der Hybridtechnik.

Umso mehr freut man sich im Team um Robert Greuner über die umweltfreundlichen und modernen Fahrzeuge von Honda. „Die zukunftsweisende Antriebstechnologie von Honda passt perfekt in die heutige Zeit“, ist sich Robert Greuner sicher. Das erste Fahrzeug mit Hybridantrieb kam bei Honda bereits 1999 auf den Markt, seitdem wurde die Technik stetig weiterentwickelt, und die Hybridflotte weiter ausgebaut. Honda hat sich zudem im Konzern anspruchsvolle Umweltziele gesetzt.

Die Fahrzeuge sollen in den kommenden Jahren 30 Prozent weniger CO2 ausstoßen als noch im Jahr 2001. Zudem ist eine starke Reduzierung anderer Auspuffemissionen geplant, die dazu beitragen sollen, die Luft in den Städten für alle sauber zu halten. Die Ziele bis zum Jahr 2050 sind noch ambitionierter. Die weltweite Fahrzeugflotte soll die CO 2 -Emissionen im Vergleich zu den Modellen aus dem Jahr 2001 halbieren. Dieses Ziel gilt für alle derzeit in Gebrauch befindlichen Honda Autos, nicht nur die Neuverkäufe. In der Praxis bedeutet das, dass Fahrzeuge von Honda 80 bis 90 Prozent weniger CO 2 ausstoßen müssen als die Modelle von 2001. Die Vorteile für die Kunden und die Umwelt werden offensichtlich sein.

Doch nicht nur im Segment Hybrid sind die Japaner sehr gut aufgestellt, auch die reinen „Stromer“ halten nun Einzug bei Honda. Mit dem gleichnamigen Honda e wird nun ein vollelektrisches Fahrerlebnis insbesondere für das urbane Umfeld angeboten. Der Elektro-Kleinwagen zeigt Honda Design für eine neue Ära der städtischen Mobilität. Bestandteile sind etwa die charakteristischen LED-Lichtmotive an Front und Heck, eine elegante Glasabdeckung für den Ladeanschluss, klare Linien und bündig integrierte Merkmale, die die aerodynamische Effizienz verbessern und zugleich die raffinierte Optik betonen.

Dies gilt auch für das Kamerasystem, das die klassischen Außenspiegel ersetzt. Weitere einzigartige Merkmale sind die schwarzen, konkav geformten Flächen zwischen den Frontscheinwerfern und den Rückleuchten. Und dass den Japanern mit ihrem Honda e ein guter Wurf gelungen ist, bewies er auch auf dem internationalen Parkett. Er wurde bei den renommierten Red Dot Design Awards 2020 für sein bahnbrechendes Produktdesign als „Best of the Best“ in der Kategorie Automobile ausgezeichnet. Es ist die höchste Auszeichnung des jährlich ausgelobten Designwettbewerbs und geht an das beste Produkt der jeweiligen Kategorie.