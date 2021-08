Der japanische Automobilhersteller Honda hat in diesem Jahr viele Gründe zum Feiern. Seit nunmehr exakt 60 Jahren ist Honda mit seiner umfangreichen Fahrzeugpalette in Deutschland präsent. Passend dazu bietet das Donaueschinger Honda-Autohaus Greuner an der Raiffeisenstraße 60 eine große Jubiläumsaktion mit vielen tollen Angeboten an. Das Autohaus Greuner selbst darf 2022 ein Jubiläum feiern. Dann gibt es seit 50 Jahren das einst von Peter Greuner gegründete Autohaus. Unterdessen setzt Honda die Elektrifizierung seiner Fahrzeugpalette fort. Jüngste Beispiele dafür sind der Honda e und der Jazz e:HEV.

Zwei attraktive Schwerpunkte der aktuellen Aktionsangebote sind eine 60-monatige Garantie und ein 60-monatiges Wartungspaket. „Hinzu kommen attraktive Finanzierungs- und Leasingangebote, die alle Interessenten beeindrucken werden. Gerne sind wir in persönlichen Gesprächen bereit, diese näher zu erläutern und weitere Vorteile der Aktionsangebote zu unterbreiten“, sagt Geschäftsführer Robert Greuner.

Für großes Aufsehen sorgte bereits der Honda e, der zu Deutschlands Auto des Jahres 2021 gewählt wurde. Viel Lob bei der Jury erhielt das Interieur mit einem außergewöhnlich tollen Bedienkonzept. Eine beeindruckende Display-Landschaft, die sich über das ganze Armaturenbrett zieht. Den Honda e zeichnet ein ruhiger und perfekt abgestimmter Antrieb, der sofort auf jede Betätigung des Pedals reagiert, aus. Für den Antrieb sorgt ein leistungsstarker Elektromotor, der über ein einziges Pedal gesteuert wird. Die Hinterräder werden von einem leistungsstarken Elektromotor angetrieben, was für ein besseres Handling sorgt. Der Honda e verfügt über zahlreiche innovative Assistenzsysteme wie den Honda Parking Pilot. Auffällig ist die große, unter einer Klappe auf der Fronthaube versteckte Öffnung für den Ladestecker. Zu einhundert Prozent elektrisch wartet der Honda e mit einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern auf.

Mit einem großen Innenraum und den einzigartigen Magic Seats vereint der neue Honda Jazz e:HEV ein spritziges Fahrgefühl. Er ist somit einer der modernsten Kleinwagen überhaupt. Ein Atkinson-Motor mit 98 PS und zwei E-Motoren ergeben eine Systemleistung von 109 PS und 253 Nm. Bei niedrigem Tempo fährt der Jazz nur mit dem E-Motor. Die 100-km/h-Marke erreicht der Jazz bei 9,3 Sekunden. Den Kraftstoffverbrauch gibt der Hersteller pro 100 Kilometer mit 2,4 Liter innerorts und 4,3 Liter außerorts an, was kombiniert 3,6 Liter ergibt. Die CO²-Emission liegt bei 82 g/km. An Bord der Basis-Ausstattung Comfort des Honda Jazz e:HEV sind serienmäßig DAB+-Radio und eine Freisprecheinrichtung. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 175 km/h. Mit dem Hybrid-Antrieb zeigt der neue Honda Jazz e:HEV, wie sparsam ein Mini-Van sein kann. Die neuen Jazz Modelle überzeugen neben dem zukunftsweisenden e:HEV Hybridantrieb mit einem dynamischen, modernen Look.

Die Vision von Honda, zusätzliche Elektrofahrzeuge in den nächsten Jahren auf den Markt zu bringen, verfolgen die Ingenieure zielorientiert. Ende des Jahres 2021 soll der neue HR-V Hybrid auf den Markt kommen. Schon jetzt vereint der Honda CR-V eine effiziente Hybrid Performance. Eine unverwechselbare Optik mit zukunftsweisenden Technologien. Das serienmäßige Honda SENSING umfasst eine Reihe von fortschrittlichen Fahrerassistenz-Technologien, die für maximale Sicherheit sorgen. Innen präsentiert sich der CR-V variabel und geräumig als hochwertiger Wohlfühlraum.