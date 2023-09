Das renommierte Bräunlinger Automeister Autohaus Hofheinz an der Hüfinger Straße 13 erweitert seit Jahren die eigene Angebotsplatte für Kunden um neue und attraktive Angebote. Seit einigen Wochen gibt es jetzt zwei Ladestationen für E-Fahrzeuge auf dem firmeneigenen Areal. Diese sind für alle Interessenten rund um die Uhr und auch am Wochenende jederzeit zugänglich. „Wir haben uns noch nie neuen Technologien verweigert. Der Aufbau der Ladestationen ist ein weiterer Schritt in die Zukunft und wir freuen uns, wenn das Angebot angenommen wird“, sagt Geschäftsinhaber Michael Hofheinz.

Laden rund um die Uhr

Der Installation der zwei Ladestationen ging ein längerer Vorlauf voraus. Viele Anträge und Genehmigungen mussten bearbeitet und eingeholt werden, bevor der Aufbau begann. Jetzt ist die Tandemlösung an das Netz angeschlossen und betriebsbereit. Die beiden Ladestationen passen optisch in das Unternehmensareal und erweitern das Angebot in Bräunlingen für E-Fahrzeuge deutlich. Dabei war von Anfang an geplant, dass die Ladestationen rund um die Uhr geöffnet sind. Kein Nutzer muss sich vorher anmelden. Eine Ladestation ist für 22 kW ausgelegt, die andere für elf kW.

Unterdessen hat das Bräunlinger Unternehmen zwei Mitarbeiter für die Serviceleistungen rund um E-Fahrzeuge geschult. Patrick Zimmermann und Jannick Hofheinz haben alle Prüfungen erfolgreich abgelegt. „Bis auf den Hoch-Volt-Bereich dürfen wir alle anstehenden Serviceleistungen und Reparaturen in unserem Haus erledigen“, ergänzt der Geschäftsführer. Dafür musste das Unternehmen neben den Schulungen der Mitarbeiter viele Auflagen erfüllen. Schutzkleidungen waren ebenso anzuschaffen wie zahlreiche Spezialwerkzeuge, die nur im E-Bereich zum Einsatz kommen. Zudem galt es, die Bereiche in der Werkstatt zu kennzeichnen, in denen E-Fahrzeuge sich der Inspektion oder Serviceleistungen unterziehen. Für jeden Mitarbeiter muss deutlich erkennbar sein, welchen Bereich er zu meiden hat.

Immer ein offenes Ohr hat Michael Hofheinz, wenn er Bedürftigen oder Helfern unter die Arme greifen kann. So unterstützt das Unternehmen als point S Betrieb mit vier neuen Ganzjahresreifen der Marke Continental die gemeinnützige Arbeit des Vereins „Theo Huber hilft“. Der Verein war zuletzt unter anderem im Ahrtal nach der Hochwasserkatastrophe im Einsatz. „Unser Betrieb ist seit 60 Jahren fest in der Region verwurzelt, deshalb engagieren wir uns gerne für die Menschen vor Ort“, sagt Michael Hofheinz, gleichzeitig auch point S-Fachbetriebsleiter bei der Übergabe der Reifen. Theo Huber freut sich. „Die Reifenspende mit der Montage zeigt mir, dass wir mit unserem Engagement nicht alleine stehen.“ Die Reifenspende durch Continental ist Teil der point S Aktion „Reifen für einen guten Zweck“. Nachdem die Aktion seit vier Jahren sehr gut angenommen wird, engagieren sich point S Fachbetriebe auch im Jahr 2023 für soziale und gemeinnützige Einrichtungen in ihrem Umfeld. Alfred Wolff, Geschäftsführer von point S machte dazu deutlich, dass er die Entscheidung über die Hilfsaktionen den Fachbetrieben vor Ort überlässt, da sie den direkten Kontakt zu den Menschen in ihrer Region pflegen und wissen, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird.

Autos aus dem Re-Import

Aktuell hat das Automeister Autohaus Hofheinz fabrikneue Fahrzeuge mit Tageszulassungen aus dem Re-Import im Angebot. Die Fahrzeuge der Marken Opel und Skoda werden zu überaus günstigen Preisen angeboten. „Wir haben diesbezüglich schon einige Erfahrungen mit re-importierten Autos. Der Bedarf und das Interesse waren in der Vergangenheit immer groß“, ergänzt Michael Hofheinz. Er und seine Mitarbeiter bieten für die Kunden individuell zugeschnittene Finanzierungsmodelle an. Selbstverständlich werden diese Fahrzeuge auf Wunsch der zukünftigen Besitzer auch bei Hofheinz gewartet.