Mit der Elektrifizierung seiner gesamten Fahrzeugpalette setzt der Automobilhersteller Ford die Mobilität in der Zukunft schon jetzt praktisch und erfolgreich um. Der Interessent und Kunde darf dabei zwischen den Versionen vollelektrische Plug-in-Hybrid-, Hybrid- und Mild-Hybrid-Fahrzeuge wählen. Selbstverständlich bietet auch das Hüfinger Ford-Autohaus Albert an der Schaffhauser Straße 17 diese Fahrzeuge schon jetzt an. Im Blickpunkt stehen dabei die Mild-Hybrid Versionen des Ford Fiesta, Ford Puma und Ford Focus.

Der Ford Puma im SUV-Look beispielsweise bietet moderne Hybrid-Antriebe, innovative Technologien und ein ebenso hochwertigen wie durchdachten Innenraum. Er verfügt unter anderem über ein innovatives Laderaumkonzept und die sogenannte Ford MegaBox. Sie bietet nicht nur bis zu 80 Liter Stauraum zusätzlich, sie ist auch wasserdicht und mit einem Ablassventil versehen. Ein idealer Platz für nasse Stiefel oder schmutzige Sportausrüstung.

Elektrifizierte Fahrzeuge gibt es bei Ford in verschiedenen Ausführungen. Mild-Hybrid-Fahrzeuge (MHEV) verfügen über zwei synergetische Energiequellen. Einen herkömmlichen Verbrennungsmotor und einen batteriebetriebenen Elektromotor. Der Elektromotor treibt das Fahrzeug jedoch nicht an, er wirkt unterstützend. Hybrid-Fahrzeuge (HEV) verfügen über einen Verbrennungs- und einen Elektromotor. Im Gegensatz zu Mild-Hybrid-Fahrzeugen können sie jedoch auch automatisch zwischen Verbrennungs- und Elektroantrieb (für kurze Distanzen) wechseln oder beide verwenden, um das Fahrzeug je nach Bedarf anzutreiben. Ähnlich wie Hybrid-Fahrzeuge sind auch Plug-in-Hybride (PHEV) mit zwei Energiequellen ausgestattet. Sie verfügen jedoch über eine größere Hochvoltbatterie, mit der sie auch längere Distanzen rein elektrisch fahren können. Vollelektrische Fahrzeuge (BEV) werden ausschließlich mit Strom angetrieben. Sie müssen vor dem Fahren aufgeladen werden. Ihre Reichweite bei modernen Modellen liegt bei bis zu 500 Kilometer.

Mehrwertsteuer geschenkt

Besonders attraktiv ist aktuell, dass Ford beim Kauf für die Mild-Hybrid Fiesta, Puma und Focus die Mehrwertsteuer schenkt. Obendrauf gibt es eine kostenlose Garantie über fünf Jahre. Da elektrifizierte Fahrzeuge die Zukunft darstellen, kombiniert Ford schon jetzt mit den Hybrid-Modellen die Effizienz eines E-Antriebs mit der Alltaugstauglichkeit eines klassischen Motors. „Ob Mild Hybrid, Plug-In Hybrid oder Hybrid, ob SUV, Limousine, Kompaktwagen oder Nutzfahrzeug – bei der Auswahl, die Ford bietet, findet jeder Interessent sein passendes Modell für eine spannende Zukunft“, betont Markus Gazda, Verkaufsberater im Hüfinger Ford-Autohaus Albert. Auch Autohaus-Inhaber und Geschäftsführer Steffen Albert stimmt zu: „Wir bieten für alle Interessenten das passende Modell für eine spannende Zukunft.“ Die Mitarbeiter im Autohaus Albert stehen gern mit ihren Wissen für weitere Auskünfte persönlich bereit. (daz)