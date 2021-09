Vollelektrisch in die Zukunft. Was für nahezu alle Automobilhersteller immer mehr an Bedeutung gewinnt, setzt Ford jetzt mit dem neuen Ford Mustang Mach-E um. Das erste vollelektrische SUV von Ford ist schon optisch mit seinem revolutionären Design ein Blickfang. Begeisternde und wegweisenden Technologien sorgen für Aufsehen. Außerdem bemerkenswert: Der Ford Mustang Mach-E überzeugt mit einer maximalen elektrischen Reichweite von bis zu 610 Kilometern. Im Hüfinger Ford-Autohaus Albert an der Schaffhausener Straße 17 ist das neue, knallrote Modell schon jetzt ein zentraler Mittelpunkt der Ausstellungshalle. „Ein Blick in das Fahrzeug genügt, um begeistert zu sein. Über ein großes Display mit einem Touchscreen lassen sich alle Einstellungen regeln. Ein tolles Fahrzeug“, sagt Geschäftsführer Steffen Albert.

Ab 46.900 Euro wird der Ford Mustang Mach-E angeboten. In nur 3,7 Sekunden steigert sich das Fahrzeug von 0 auf 100 km/h. Der Kofferraum verfügt über ein Ladevolumen von 402 bis 1420 Liter, wobei zusätzliche Kapazitäten im vorderen Bereich entstehen, da Motorraum frei geworden ist. Beim Kauf bietet Ford zudem eine Ladekarte an. Somit wird ein einjähriger kostenloser Zugang zum Ionity-Ladenetzwerk inklusive vergünstigter Ladekonditionen pro kWh angeboten. Ebenfalls beinhaltet die Ionity-Inklusivleistungen fünf Jahre lang kostenlosen Zugriff auf das FordPaAss Charging Network mit mehr als 155.000 Ladestationen in ganz Europa.

Zur Serienausstattung des Ford Mustang Mach-E gehören zudem ein akustisches Warnsystem (Avas), Fernlicht-Assistent, Müdigkeitswarner, das MyKey-Schlüsselsystem, Park-Pilot-System vorne und hinten, Verkehrsschild-Erkennungssystem sowie Rückfahrkamera mit Rückwärts-Einpark-Assistent. Das 15,5 Zoll große Touchscreen in der Mittelkonsole mit einer 39,3 Zentimeter großen Bildschirmdiagonale ist mit einem Audio-, einem Navigationssystem und einem Sound-System mit sechs Lautsprechern ausgestattet. Zudem bieten Fahrspur-Assistent, Stau-Assistent und die intelligente Geschwindigkeitsregelanlage weitere interessante Details. Mit in der Serienausstattung sind zwei Ladekabel für die Hochvoltbatterie.

Kuga Plug-in-Hybrid

Geld und Sprit sparen. Das gilt für den Ford Kuga Plug-in-Hybrid, einem der beliebtesten SUVs. Ford hat dem Kuga einen modernen Look und viel neue Technik spendiert. Mit einem Batteriepaket und einer Kapazität von 14,4 kWh schafft es der Kuga Plug-in-Hybrid mit einer Ladung bis zu 56 Kilometer, ohne den Verbrennungsmotor zu bemühen. Springt der 2,5-Liter-Benziner dem Elektromotor zur Seite, verfügt das SUV über eine Systemleistung von 225 PS. Zu möglichen Ersparnissen aufgrund von Förderungen geben die Mitarbeiter im Hüfinger Autohaus Albert gerne Auskunft.

BEV-Händler

Das Autohaus Albert hat von Ford das Zertifikat als BEV-Händler erhalten. BEV steht für Elektroauto mit Batterie. Das Hüfinger Unternehmen erfüllt diesbezüglich zu 100 Prozent alle Voraussetzungen, die Ford mit den Standard-Zusatz verbindet. Seit dem 1. September lockt der Automobilhersteller wieder in den Ford-Gewerbewochen mit lukrativen und günstigen Angeboten bei allen Fahrzeugtypen.