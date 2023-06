Das Autohaus Henkel in Bräunlingen-Unterbränd steht seit 63 Jahren für Qualitätsarbeit und einen großen Kundenstamm. Aktuell stehen 16 Mitarbeiter im Unternehmen bereit, um sich der Wartung, Instandsetzung und Reparatur von Fahrzeugen aller Typen mit ihrem Wissen und Können zu widmen. Neben diesen Serviceleistungen tritt das Autohaus Henkel als freie Werkstatt als Vermittler von BMW-Fahrzeugen auf, auch im Bereich von Jahres- und Gebrauchtfahrzeugen. Geführt wird das Unternehmen mit viel Kompetenz von den drei Geschäftsführern Roswitha Wider (Verkauf), Werner Henkel (Werkstatt und Reisebus) sowie Brigitte Wider (Autoverwertung-Leitung). Seit vielen Jahren ist das Autohaus Henkel zudem ein zuverlässiger Partner bei Busreisen.

Das 1960 von Berta und Albert Henkel gegründete Unternehmen wurde schon 1967 zum BMW-Händler, was eine deutliche Vergrößerung und Erweiterung der Werkstatt am Standort in der Kirnbergstaße 2 nach sich zog. Zwischenzeitlich war das Autohaus auch Renault-Vertragshändler. Im Jahr 1970 stieg das Familienunternehmen, das seit der Firmengründung den persönlichen Kontakt mit den Kunden sehr schätzt, in das Linienverkehr- und Reisebus-Geschäft ein. Im Jahr 1988 kam die neue Ausstellungshalle hinzu. Ab 1988 übernahmen die drei heutigen Geschäftsführer.

Viel investiert hat das Unternehmen ständig in den Werkstattbereich. So wurde erst zu Beginn des Jahres ein ganzer Block an Geräten für die Abgassonderuntersuchung (ASU) investiert, um den aktuellen Bestimmungen gerecht zu werden. Die Dekra- und GTÜ-Abnahmen sowie Abgasuntersuchungen jeweils am Montagnachmittag respektive Mittwochvormittag sind ein weiteres Angebot vom Autohaus Henkel für die Kunden.

Fließend ist die Einführung von neuen Werkzeugen und Vorrichtungen im Werkstattbereich. Hier verfügt das Unternehmen mit Michael Wider, Christoph Wider und Annika Hurtig über drei geschulte Kfz-Meister, die ihr Wissen ständig vervollständigen und den aktuellen Neuheiten anpassen. Um die jeweiligen Herausforderungen zu meistern, sind Weiterbildungen gerade in der steigenden Nachfrage der E-Mobilität unabdingbar. Henkel, die Markenwerkstatt, bietet zudem ihren Kunden und Interessenten das ganze Programm an neuen Reifen an. Selbstverständlich ist es für die Kunden auch möglich, je nach Jahreszeit Sommer- oder Winterräder einzulagern.

„Unsere Stärken liegen in der Beratung für Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge sowie im Teile-Service und in der Werkstatt“, sagt Roswitha Wider. Der Kreis der stets zufriedenen Kunden reicht von Rottweil bis Waldshut oder von der Baar bis Bonndorf. Alle nur denkbaren Karosseriearbeiten werden ebenfalls zur Zufriedenheit der Kunden ausgeführt. Weitere Standbeine vom Autohaus Henkel sind Mietwagen und Abschleppdienst.

Mit Gruppen- oder Vereinsreisen, Ausfahrten in Ski- oder Wandergebiete, Städtereisen und Tages- oder Mehrtagesfahrten hat sich das Autohaus Henkel ebenfalls einen großen und zufriedenen Kundenstamm geschaffen. Busfahrer Werner Henkel zeigte so in den vergangenen Jahren vielen Mitreisenden die schönsten Ziele in nahezu ganz Europa. Immer sind die Busfahrten ausgebucht, was für die tollen Ziele und einen gewohnt guten Service spricht.

Die nächsten Tagesfahrten werden am 20. Juli zur Bundesgartenschau Mannheim und am 27. Juli in Kombination mit einer Schifffahrt auf dem Rhein in Breisach angeboten. Wer sich für Mehrtagesfahrten interessiert, findet bei Henkel ebenfalls lukrative Ziele. So ab dem 12. August eine Tour über acht Tage an die Mecklenburgische Seenplatte mit diversen Ausflügen. Auch die Fahrt zum Heideblütenfest ab dem 25. August nach Hannover haben schon jetzt erste Interessenten fest gebucht. Im September folgen Fahrten in die Schweiz, an den Gardasee sowie nach Kroatien. Die Abschlussfahrt des Jahres ist ab dem 13. Oktober nach Südtirol geplant. Neben guter Unterhaltung dürfen sich die Mitreisenden auf einen akklimatisierten Bus mit Bordküche und vielen Extras freuen.