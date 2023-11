Der Automobilhersteller Mitsubishi Motors hat mit der 1978 vollzogenen Markteinführung des Colt ein Erfolgsmodell etabliert. Seither wurden über 420.000 Modelle des Colt verkauft. Nun kommt es zur Rückkehr einer Ikone. Am 8. Juni dieses Jahres feierte der neue Colt seine Weltpremiere und ab Anfang November ist der Colt auch in Deutschland verfügbar. Selbstverständlich auch im Donaueschinger Mitsubishi-Autohaus Erndle an der Robert-Bosch-Straße 1.

„Wir freuen uns riesig auf den neuen Colt, denn in dem Fahrzeug stecken extrem viele Emotionen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Erndle und lädt alle Mitsubishi-Fahrer und Interessenten ein, sich selbst ein Bild von den Vorzügen des neuen Colt zu machen. „Der Colt ist dynamisch, gut ausgestattet und dank modernster Motoren auch sparsam“, fügt Jürgen Erndle an. Attraktiv sind gerade jetzt bis zum Jahresende alle Mitsubishi-Modelle, denn in den aktuellen Select-Wochen warten Mitsubishi und das Donaueschinger Autohaus Erndle mit tollen Preisvorteilen und Leasingangeboten auf.

Der Colt ist zurück und Mitsubishi Moters verspricht, besser als jemals zuvor. Mitsubishi baut damit seine Präsenz im Kleinwagensegment weiter aus. Angeboten wird der neue Colt in drei modernen Motorisierungen und vier Ausstattungsvarianten. Serienmäßig bietet der Hersteller eine fünfjährige Garantie an. Für den Colt 1.0 Benziner 49 kW (67 PS) mit einem 5-Ganggetriebe gibt Mitsubishi den Verbrauch mit 5,5 Litern kombiniert pro 100 Kilometer an. Beim Colt 1.0 Turbo-Benziner 67 kW (91 PS) liegt dieser bei 5,6 Litern/100 km. Der Colt Hybrid 1.6 Benziner 69 kW (94 PS), Elektromotor 36 kW (49 PS) Systemleistung 105 kW (143 PS) wird kombiniert mit einem Verbrauchswert von 4,4 Litern/100 km angegeben.

Aktuell bietet das Donaueschinger Autohaus Erndle für den neuen Colt einen Aktionspreis ab 15990 Euro an. Ein Blick in das Autohaus lohnt sich. Alle Mitarbeiter sind gerne bereit, die Vorzüge des neuen Colt zu erläutern sowie mit weiteren Informationen offene Fragen zu klären.

Der neue Colt wurde von Mitsubishi Moters speziell für den europäischen Markt entwickelt. Die nunmehr siebte Generation verbindet kraftstoffsparendes Fahrvergnügen mit hohem Komfort und modernem Design. Bereits in seiner Basis-Variante verfügt der neue Colt über eine Tempo-Automatik mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Verkehrszeichenerkennung, einen aktiven Spurhalteassistent sowie ein Auffahrwarnsystem mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung sowie einen Notbremsassistenten. Das Einführungsmodell Intro Edition mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen ist als Turbobenziner mit Sechsgang-Schaltgetriebe und als Hybrid erhältlich. Höchsten Komfort und erstklassiges Design bietet die Ausstattungsvariante TOP, die wahlweise als Turbobenziner mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder als Hybrid erhältlich ist.

Select-Wochen bei Erndle

Noch bis Ende des Jahres bietet das Autohause Erndle mit Mitsubishi Moters die so genannten Select-Wochen mit attraktiven Sondermodellen und außergewöhnlich guten Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten an. Diese betreffen den neuen Colt, aber auch den ASX Select, den kompakten SUV, den Space Star Select sowie den Eclipse Cross Plug-in Hybrid Select. Auch hier gilt: Vorbeischauen und Gesprächstermine vereinbaren lohnt sich. Alle Mitarbeiter im Autohaus Erndle an der Robert-Bosch-Straße 1 freuen sich darauf.