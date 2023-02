Donaueschingen – Das renommierte Donaueschinger Mitsubishi-Autohaus Erndle an der Robert-Bosch-Straße 1 ist seit 1977 als Mitsubishi-Partner im Schwarzwald-Baar-Kreis der erste Ansprechpartner für zuverlässige Mobilität, Fachwissen und Service. Ein großer und vor allem sehr zufriedener Kundenkreis sprechen für die sich selbst gegebenen Maßstäbe wie leidenschaftlich, authentisch und kompetent. Jetzt wurde im Autohaus Erndle eine Zweitmarke platziert, die vor allem Interessenten von vollelektrischen Fahrzeugen ansprechen wird. Unter dem Namen Ora Funky Cat hat die zum chinesischen Great-Wall-Konzern gehörende Automobilmarke Ora im Januar 2023 einen kompakten Stromer nach Deutschland gebracht. Das Autohaus Erndle gehört vom Start weg zu den bundesweit 130 Händlern, die den Ora anbieten und auch warten.

Der Ora Funky Cat wurde erstmals 2022 in Paris auf dem europäischen Markt während einer Automesse vorgestellt. Nun steht das Debüt auf deutschen Straßen an. Mit einer 5-Sterne-Bewertung im offiziellen Euro-NCAP-Crashtest bietet der Ora eine sichere Fahrt mit fünf Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Obendrauf gibt Ora acht Jahre, bei bis zu maximal 160.000 Kilometern, Garantie auf die Fahrzeugbatterie. Der Fünfsitzer steht für einen Einstieg in die Welt der nachhaltigen Mobilität. Ohne Nachladen fährt der Ora Funky Cat bis zu 310 Kilometer oder bis zu 420 Kilometer weit. Gebaut wird der Ora im gleichen Werk wie der Mini, ein elektrisches Zwillingsmodell vom Mini mit Verbrennungsmotor, der weiterhin im englischen Oxford gebaut wird.

Weltweit hat die Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen deutlich angezogen. Der Ora Funky Cat ist exakt für dieses Sortiment konzipiert. Ab sofort ist das Fahrzeug ab 38.990 Euro erhältlich. Dazu bietet der Ora dank der Gesichtserkennung neue Maßstäbe. Automatisch werden auf Wunsch die Radiosender gewechselt, die Spiegel und der Fahrersitz werden bequem eingestellt. Neue Maßstäbe setzt Ora im Bereich der innovativen Sprachsteuerung. So lassen sich Panoramadach oder Kofferraum öffnen. Lieblingsgeschäfte lassen sich ebenso schnell finden wie die nächste Parklücke. Aktuell ist der Ora Funky Cat in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich. Für den Herbst 2023 hat der Hersteller ein zweites Modell angekündigt.

ASX in fünf Antriebsformen

Neben dem Ora bedient das Autohaus Erndle selbstverständlich wie gewohnt alle Mitsubishi-Fahrzeuge in der gewohnten Art und Weise im Verkauf, Service und Wartung an. Mitsubishi hat im noch jungen Jahr 2023 schon wieder nachgelegt. Im März startet die neue Generation des Kompakt-SUVs Mitsubishi ASX in Deutschland. Neben der Wahl der Antriebsform vom sparsamen Benziner über einen modernen Mildhybrid bis zum Vollhybrid kann der Interessent unter vier Ausstattungslinien auswählen. Die Einstiegsvariante Basis beginnt in Kombination mit einem sparsamen 1.0-Liter-Turbo-Benziner bei 24.690 Euro. Innen wie außen besticht das Fahrzeug durch eine hochwertige Serienausstattung. Alle weiteren Informationen erteilen die Mitarbeiter im Autohaus Erndle sehr gern im persönlichen Gespräch.

Erfolgsmodell Eclipse Cross

Ein toller Erfolg ist Mitsubishi mit dem Eclipse Cross-in Hybrid gelungen. Das Fahrzeug belegt Platz zwei in der Hitliste der meistverkauften Plug-in-Hybridmodelle in Deutschland. Fast 19.000 Einheiten des Coupé-SUVs wurden verkauft. Der neue ASX wird das Plug-in-Portfolio von Mitsubishi erweitern.