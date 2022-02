Ein Besuch im Donaueschinger Mitsubishi Autohaus Erndle an der Robert-Bosch-Straße 1 lohnt sich immer. Gegenwärtig sogar noch mehr, denn bis zum 30. Juni 2022 locken im Autohaus Aktions-Wochen mit attraktiven Sondermodellen, individuellem Zubehör und einem persönlichen Rundum-Service. „Die Sondermodelle Select haben die gewohnt gute und bewährte Ausstattung sowie die Qualität aller Mitsubishi-Modelle. Und das alles zu bezahlbaren Preisen. Dabei ist die Zuverlässigkeit das oberste Gebot“, sagt Geschäftsführer Jürgen Erndle.

Ob der Eclipse Cross Plug-in Hybrid, der Space Star oder der L200 Doppelkabine, für die Aktions-Wochen hat Mitsubishi die Modelle noch einmal kräftig aufgewertet. Individuell mit viel Zubehör ist für jeden Geschmack etwas dabei. Beim Eclipse Cross Plug-in Hybrid ist der Allradantrieb serienmäßig. Sehr schick kommt der Space Star Select mit Klimaanlage, Licht- und Regensensor und dem Infotainment-System daher. Serienmäßigen Allradantrieb bietet der L 200 Select. Außerdem beinhalten die Aktions-Wochen auch viel Extra-Zubehör, individuell für jeden Mitsubishi. So beispielsweise 15 Zoll-Leichtmetallfelgen oder Stylingblenden in Carbon-Design. Sehr günstig sind zudem aktuell der Räderwechsel oder ein Sicherheitscheck. „Besonders im Mittelpunkt stehen bei uns jedoch die Kunden. Für sie gehen wir natürlich gerne die berühmte Extra-Meile“, ergänzt Jürgen Erndle.

Sofort verfügbar ist im Donaueschinger Mitsubishi-Autohaus Erndle der Ecplise Cross Plug-in Hybrid. Aktuell sogar für einen Preis unter 30.000 Euro. Eigentlich ist das Fahrzeug für 39.990 Euro zu haben. Davon werden 4500 Euro Mitsubishi Elektromobilitätsbonus abgezogen. Außerdem weitere 4500 Euro an staatlicher Innovationsprämie. Hinzu kommen 2000 Euro Aktions-Rabatt. Macht unterm Strich für den Interessenten ein Kaufpreis von 28.990 Euro. Damit nicht genug. Mitsubishi bietet zudem fünf Jahre Herstellergarantie bis 100000 Kilometer. Hinzu kommen acht Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 Kilometer. Weitere Details dazu erteilen alle Mitarbeiter im Autohaus Erndle den Interessenten sehr gerne.

Neuer ASX kommt 2023

Mitsubishi arbeitet ständig daran, die aktuelle Fahrzeugflotte zu modernisieren. Schon jetzt ist klar: Im Frühjahr 2023 kommt der neue Kompakt-SUV ASX auf den europäischen Markt. Er beinhaltet modernste Antriebstechnologien, wahlweise als Plug-in Hybrid (PHEV) oder Hybrid (HEV). Diese Antriebstechnologien sind äußerst emissionsarm. Der neue ASX ist das dritte Plug-in Hybrid-Modell von Mitsubishi.

Seit der Einführung der ersten Generation des kompakten SUV hat Mitsubishi bisher 380.000 Fahrzeuge verkauft. Mitsubishi hat in das neue ASX-Modell die reiche SUV-Erfahrung eingebaut. Gleiches gilt für den Bereich der Plug-in Hybrid Technologie. Im Jahr 2013 brachte die Marke mit den drei Diamanten mit dem Outlander das weltweit erste Plug-in Hybrid auf den Markt. Der neue ASX ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung zu noch hocheffizienteren und sparsamen Antrieben, kombiniert mit einem modernen Design und attraktiven Ausstattungen. Der ASX basiert auf der CMF-B-Plattform der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz und wird in Valladollid (Spanien) produziert.