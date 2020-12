von Hannah Schedler

Weihnachten ist die Zeit des Gebens. Viele Menschen kümmern sich deshalb in der Vorweihnachtszeit auch verstärkt um Vierbeiner. Auch das Donaueschinger Tierheim bekommt in diesen Tagen vermehrt Unterstützung – in anderer Form als gewohnt, da das Tierheim momentan Corona-bedingt für Besucher geschlossen ist. Nun setzt das Tierheim auf virtuelle Alternativen.

Nadine Vögel von der Tierheimleitung sagt: „Das Weihnachtsfest dieses Jahr läuft alles andere als normal ab.“ In den vergangenen Jahren hat das Tierheim ein „Weihnachten für Tiere“ organisiert. Die Veranstaltungen sei ein Tag der offenen Tür gewesen, es habe ein Flohmarkt stattgefunden und die Besucher hätten Geschenke für die Tiere vorbei gebracht. „Wegen Corona fällt die Veranstaltung leider ins Wasser“, sagt Vögel.

Flohmarktartikel und Handgemachtes

Deswegen habe das Tierheim einen digitalen Weihnachtsmarkt sowie einen Adventskalender ins Leben gerufen. Diese Aktionen könne man über die Internetseite des Kreis-Tierheims Schwarzwald-Baar-Kreis erreichen, sagt Vögel. Im Rahmen des digitalen Weihnachtsmarktes verkaufe das Tierheim gespendete Flohmarktprodukte sowie handgemachte Geschenkideen. Diese verschicke das Tierheim innerhalb ganz Deutschlands.

Donaueschingen Anbau erleichtert die Arbeit des DRK: Welchen Nutzen der neu gewonnene Platz hat Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem gebe es eine Amazon-Wunschliste, durch welche man Spenden an das Tierheim schicken kann. Das Projekt komme bei den Donaueschingern gut an, sagt Vögel. „Ich freue mich, dass die Menschen nicht nur Futter und Spielsachen spenden, sondern auch Medizin.“ Denn die Haltung der 50 Katzen und neun Hunde sei mit hohen Kosten verbunden. Deswegen sei das Tierheim dankbar für die Unterstützung der besonderen Art. Man könne zudem auch Spenden an das Tor des Tierheims direkt stellen.

Spielsachen und Leckerli an Heiligabend

„An Heiligabend bekommen die Tiere die gespendete Spielware sowie das ein oder andere Leckerli mehr“, schmunzelt Vögel. Zudem sei das Tierheim weihnachtlich geschmückt. „Dadurch feiern wir wenigstens ein kleines Weihnachtsfest“, sagt Vögel.