Die Ringzüge der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG fallen auf der Strecke zwischen Donaueschingen und Bräunlingen von Montag bis Freitag, 11. bis 15. Mai, aus. Grund sind laut SWEG kurzfristig anberaumte Bauarbeiten an der Infrastruktur auf der Strecke zwischen Hüfingen und Bräunlingen durch die SWEG Schienenwege GmbH.

Es wird Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die SEV-Busse benötigen für die Fahrstrecke mehr Zeit als die Züge, dennoch sollen die gewohnten Anschlüsse in der Regel erreicht werden. Die Busse nehmen in Donaueschingen den Anschluss der Ringzüge von Villingen auf. Im Vergleich zum Zug kommen die Busse in Bräunlingen später an und fahren in der Gegenrichtung früher in Bräunlingen ab. Die Busse fahren alle Zughalte auf der Strecke an. Nur im morgendlichen Berufsverkehr wird es Schnellbusse zwischen Bräunlingen und Donaueschingen geben, die als Ringfahrten ausgeführt werden.