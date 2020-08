Zu einer Tierrettung wurde am Mittwoch um 11.11 Uhr die Feuerwehr an die Alte-Wolterdinger-Straße gerufen. In etwa sechs Meter Höhe saß eine Katze regungslos in einer Astgabel. Laut Anwohnern würde die Katze seit Tagen regungslos an derselben Stelle im Baum verharren. Die Feuerwehr versuchte, die Katze mittels tragbarer Leitern zu retten. Das scheiterte laut Protokoll auf der Homepage der Feuerwehr. Denn die Katze stieg immer höher hinauf und entzog sich so dem Zugriff der Feuerwehr.

Am Donnerstag, 11.48 Uhr, bekam die Feuerwehr einen Anruf gleichen Inhalts. Die gleiche Katze wie am Vortag saß im Baum. Die Anruferin wurde aufgeklärt, dass es sich nicht um eine lebensbedrohliche Situation für die Katze handle. Die Feuerwehr wurde nicht tätig.