Dieses Szenario mag man sich nicht vorstellen. Ein Tanklaster, beladen mit hochexplosivem Material, ist im Bereich der Innenstadt umgekippt. Das Material lief in die Kanalisation, was dazu führte, dass eine umfassende Evakuierung vorgenommen werden musste.

Zum Glück ist es nur ein inszeniertes Unglück. Und zum Glück sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Aber es muss gehandelt werden. Schnell und effektiv.

Verwaltungsmitarbeiter absolvieren Übung

Gefragt sind in so einem Augenblick nicht nur die klassischen Rettungskräfte, sondern auch die Verwaltung. In den Rathäusern der Stadt Donaueschingen wurden in einer groß angelegten Übung Verwaltungsmitarbeiter einberufen, um laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung gemeinsam mit Vertretern der Feuerwehr, der Polizei, des DRK und des THW diesen simulierten Notfall in verschiedenen Bereichen zu bewältigen.

Manfred Pfeffinger (rechts), ehemaliger Ordnungsamtsleiter beim Landratsamt und Sachgebietsleiter Katastrophenschutz, führte die Stabsleitungen in das Szenario ein. | Bild: Stadtverwaltung Donaueschingen

Was passiert bei Ereignissen von diesem und noch größerem Ausmaß, wenn zahlreiche Menschenleben gefährdet sind? Und welche Strukturen müssen aufgebaut werden, um den Blaulichtorganisationen wie Polizei, Feuerwehr, THW, DRK und anderen die bestmögliche Unterstützung bieten zu können?

Mit diesen Kernfragen beschäftigt sich die Stadtverwaltung schon länger. Sie hat vor einigen Jahren begonnen, ein entsprechendes System aufzubauen. Unter dem etwas sperrigen Titel „Stabsdienstordnung für die Leitungsgruppe mit besonderen Aufgaben sowie bei Schadensereignissen“ sind Abläufe und Aufgaben sowie Einsatzbereiche der städtischen Mitarbeiter klar festgelegt.

Um bestmöglich vorbereitet zu sein, werden diese Abläufe in regelmäßigen Schulungen eingeübt und optimiert.

Warn-App verschafft Überblick Die Nina Warn-App kann die Bevölkerung frühzeitig über Gefahrenlagen informieren. Deshalb empfiehlt die Stadtverwaltung, die App auf dem Handy zu installieren. Die Warnmeldungen enthalten neben Informationen zur konkreten Gefahrensituation auch entsprechende Handlungsempfehlungen, beispielsweise, dass Türen und Fenster bei einem Brand aufgrund von Rauchgasen geschlossen zu halten sind.

Bis ins kleinste Detail vorausgeplant

Als Aufgaben des Verwaltungsstabes nennt Ordnungsamtsleiter Andreas Dereck den „Informationsaustausch zwischen den Beteiligten, Lagebesprechungen, die Information und Warnung der Öffentlichkeit, die Vorbereitung von Evakuierungen sowie die Verpflegung der Einsatzkräfte.“ Der Amtsleiter betont: „Hier legen wir großen Wert auf die gute Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen.“

Am Bürgertelefon mussten verschiedene Fragen zur Evakuierung beantwortet werden. | Bild: Stadtverwaltung Donaueschingen

Die Umsetzung dieser Erfordernisse sei laut Mitteilung der Stadt bis ins kleinste Detail durchdacht gewesen. Es wurde eine Sammelstelle organisiert, es ging um die Herausgabe der Informationen an die Bürger über verschiedenste Kanäle, um Evakuierungs-Anweisungen an Institutionen, Schulen und Kindergärten sowie Betriebe im betroffenen Gebiet bis hin zu inszenierten Anrufen von Bürgern beim eigens dafür eingerichteten Bürgertelefon.

Schwarzwald-Baar Erst 25 Jahre alt und schon Chefin des Schwarzwald-Baar-Centers: Das ist Louisa Victoria Weik Das könnte Sie auch interessieren

OB Pauly sieht Stadt gut vorbereitet

Bei der Abschlussbesprechung mit allen Beteiligten im Sitzungssaal des Rathauses dankte Oberbürgermeister Erik Pauly allen Mitwirkenden. Man habe es mit einem Szenario zu tun gehabt, das hoffentlich niemals eintritt. Doch auch Donaueschingen müsse sich auf Katastrophen verschiedenster Art vorbereiten und handlungsfähig bleiben.

Donaueschingen Was steht denn da am Straßenrand? Warum bei der Landjugend Erntedank etwas länger dauert Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind im Hinblick auf die Gefahrenvorsorge schon sehr gut aufgestellt, durch Übungen und Schulungen sind wir in der Lage, schnell reagieren zu können. Das haben wir in der heutigen Übung gesehen. Die Abläufe und Prozesse heute haben gut funktioniert“, lobte der OB.