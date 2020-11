Es ist bereits dunkel, als sich am Freitag gegen kurz nach 18 Uhr zwei junge Menschen an der Stadtkirche St. Johann treffen. Zum Fotografieren. Im Mittelpunkt steht ein Motorrad. Einer der Männer stellt sich mit beiden Beinen auf die Maschine, reckt die Arme in den Abendhimmel; der andere legt sich für die perfekte Perspektive auf den Boden. Und löst den Fotoapparat aus – ein ums andere Mal.

Szenen wie diese passen zur Aussage von Günter Schnerr. Er lebt an der oberen Karlstraße und kritisiert die Verkehrssituation vor Ort seit längerer Zeit scharf. Das Thema „brennt mir auf den Nägeln“, wie er selbst sagt. Was Schnerr genau bemängelt? Zum einen werde die Geschwindigkeitsbegrenzung regelmäßig missachtet. Zum anderen gebe es nervtötende Auto-Poser, die hier ihr Unwesen treiben würden.

Günter Schnerr | Bild: privat

Besonders im Sommer sei es richtig schlimm

„Besonders auffällig und störend wird das Problem in warmen Sommermonaten, wenn die Poser-Szene erwacht und sich vor Cafés zum Beispiel mit Klappenauspuffanlagen präsentiert. Kurze Beschleunigungsphasen dröhnen dann durch die ganze Karlstraße – typischerweise ab Freitagabend, am Samstag und am Sonntag“, schildert der Anwohner. Schnerr spricht von „typischen, völlig ungenierten Lärmorgien – nur möglich, weil diese offensichtlich ohne jede Kontrolle oder Sanktionierung bleiben, analog zu fehlenden Tempokontrollen“.

Als belastend empfindet Günter Schnerr den Zustand quasi direkt vor seiner Haustüre: „Es besteht ein Dauer-Missstand, der zum Himmel schreit. Die gesamte Karlstraße ist eine Tempo-20-Zone. Tatsächlich und nur als Ausnahme wird diese Beschränkung verkehrsbedingt bei hohem Aufkommen einigermaßen eingehalten.“ Seiner Einschätzung zufolge sieht der Dauerzustand so aus, dass bis 9 Uhr morgens, über die Mittagszeit sowie spätestens ab circa 18.30 Uhr die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 35 bis 40 Kilometern pro Stunde liege.

Schneer spricht von 100 Prozent Überschreitungen

Auch der eine oder andere, der genau wisse, dass in der gesamten Karlstraße nicht kontrolliert werde, würde zu schnell fahren. Niemand erwarte laut des Anwohners, dass Tempo-20 strikt eingehalten werden müsse. Aber die gewohnheitsmäßige Überschreitung von 100 Prozent unterstreiche die dauerhafte behördliche Ignoranz gegenüber des Istzustandes. „Wenn die Verwaltung eine Tempo-20-Zone einrichtet, hat diese die Pflicht, deren Einhaltung sicherzustellen und zu überwachen“, fordert Schnerr.