Die Voraussetzungen sind eigentlich alles andere als gut: Auf der Bank gibt es kaum noch Zinsen fürs Geld und aufgrund von Corona brach auch die Börse ein und damit die Aktienkurse. Vor diesem Hintergrund müsste man eigentlich damit rechnen, dass Ernst Zimmermann in seiner Funktion als Chef der Bürgerstiftung das Klagen anfängt und auch Geschäftsführer Wolfgang Riedmaier mit einfällt.

Weit gefehlt: Das Vermögen ist um 13 Prozent gestiegen und die konservative Finanzpolitik, nur 30 Prozent des Kapitals in Aktien anzulegen, hat die Stiftungsverantwortlichen bei der Börsentalfahrt ruhig schlafen lassen. Doch wie kommt es dazu? Die Bürgerstiftung bekommt einfach viel Unterstützung. Eine wahre Goldader, „um die uns andere Stiftungen beneiden“, sei die Altgold-Sammelaktion der beiden Zahnärzte Armin Schelling, sowie Bertolt und Gabriele Wagner. Über 21.000 Euro waren es im vergangenen Jahr und insgesamt beläuft sich der Zugewinn mittlerweile auf 122.000 Euro. Mittlerweile hinterlassen die Patienten in den Sammelboxen nicht nur ihr Zahngold, sondern auch Goldschmuck, den sie spenden wollen.

Oder es gibt Bürger, die anstatt Geschenken um eine Spende für die Bürgerstiftung bitten: so wie Horst Hall bei seinem 60. Geburtstag oder Bernhard Kaiser, bei seiner Abschiedsfeier aus dem Bürgermeisteramt. So kommen durch die beiden besonderen Aktionen schnell 5700 Euro für die Bürgerstiftung zusammen. Oder Stiftungsratmitglied Alexandra Lauf-Müller, die bei einer Sitzung des Wirtschaftsverbandes Industrielle Unternehmen Schwarzwald AG war und dort die Bürgerstiftung ins Spiel brachte, als nach einer Spendenmöglichkeit gesucht wurde. Schnell hatte die Bürgerstiftung ein paar Projekte zusammen, der Verband suchte sich eines aus und so gab es eine Spende von 13.000 Euro , um der Karl-Wacker-Schule eine Nachmittagsbetreuung zu organisieren. „Es ist eine gute Zusammenarbeit, wenn man gut zusammenarbeite und dann kommt am Ende auch etwas Gutes raus. Und das hat die Bürgerstiftung wieder unter Beweis gestellt“, sagt Ernst Zimmermann.

Ernst Zimmermann, Vorsitzender des Vorstandes

Die Karl-Wacker-Schule ist nur eines von elf Projekten, die die Bürgerstiftung im vergangenen Jahr unterstützt hat. Es hätten aber noch mehr sein können. „Es hat in der letzten Zeit nachgelassen mit den Anträgen“, erklärt Zimmermann. Kapazitäten wären vorhanden und Vorschläge erwünscht. Denn: „Es ist ja nicht unsere Stiftung, es ist nicht die Stiftung des Vorstandes oder des Stiftungsrates, sondern die der Bürger und alles, was wir tun, soll auch den Bürgern zugute kommen.“

Bürgerstiftung kauft eine weitere Immobilie

Und aus diesem Grund wird auch eifrig nach Möglichkeiten gesucht, das Kapital zu mehren. Spenden und Zustiftungen sind das eine, aber es geht auch um die Anlagemöglichkeiten. Vor dem Hintergrund, dass es kaum noch Zinsen gibt und dass lediglich 30 Prozent des Stiftungsvermögens in Aktien angelegt wird, braucht es kreative Ideen. „Wir haben ja schon eine Immobilie und das funktioniert gut“, sagt Riedmaier. Seit Anfang des Jahres besitzt die Bürgerstiftung zusätzlich noch eine Wohnung am Karlsgarten. Einen Mieter gibt es auch, der am 1. April eingezogen ist. „Wir sind überzeugt, dass diese Anlage zwei bis 2,5 Prozent bringt, so viel gibt es von Bankseite nicht“, erklärt Riedmaier und Zimmermann fügt hinzu: „Es war keine leichte Entscheidung, aber dafür eine gute.“