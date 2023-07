Der Donaueschinger Schlosspark ist ein Besuchermagnet. Touristen wie Einheimische schätzen diese grüne Oase der Stadt, in der sich auch viele Pflanzen und Tiere gerne zuhause fühlen.

Die Seen und Wasserläufe sind dabei ein zentrales Element. Brigach und Breg streifen diesen besonderen Erholungsort und versorgen diesen auch mit frischem Wasser.

Genauer gesagt: Das Wasser zur Versorgung von Seen und Bächen im Park wird seit jeher aus der Breg bei Allmendshofen an einem Wehr abgezweigt und über einen Kanal in Richtung Schlosspark geleitet.

Die Breg bei Allmendshofen reduziert auf ein Rinnsal: Kaum noch Wasser fließt vor kurzem durch die Öffnungen des Wehrs nach. Hier wird der Kanal für die Wasserversorgung des Schlossparks abgezweigt. | Bild: Fröhlich, Jens

Doch diese Versorgungsader mit dem lebenswichtigem Element scheint seit einigen Tagen langsam zu versiegen. Der Kanal führte zuletzt kaum noch Wasser. Weite Uferbreiche lagen trocken.

Der Pegel ist deutlich gesunken. | Bild: Fröhlich, Jens

Aber was ist der Grund für diesen niedrigen Pegel? „Wir entnehmen der Breg nur so viel Wasser, wie nötig ist, um Flora und Fauna im Schlosspark ausreichend zu versorgen“, erklärt Christa Pfeffer, Sprecherin der Fürstlich Fürstenbergischen Liegenschaftsverwaltung.

Die Entnahme aus der Breg könne technisch gesteuert werden. Und wegen der anhaltenden Trockenheit und der leeren Flüsse habe man die Entnahme entsprechend reduziert.

Eine Gefahr für Flora und Fauna im Park bestehe derweil nicht. Noch reiche es, fügt die Sprecherin hinzu, um das ausgeklügelte und viel verzweigte Versorgungssystem im Park weiter am Laufen zu halten.

Am Stauwehr nahe dem Platz der Eisstockschützen liegt der Wasserpegel rund einen halben Meter unter dem Überlauf. | Bild: Fröhlich, Jens

Wichtig sei vor allem, dass das Wasser weiter fließe, wenn auch in reduziertem Umfang.

Christa Pfeffer hofft nun, dass die jüngsten Regenfälle zumindest einen Beitrag zur Entspannung der Situation leisten. Dann könnte auch die Schleuse an der Breg wieder ein Stück weiter geöffnet werden.