Ihnen war nicht nach Maischerz zumute, sondern Beschädigung: Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht auf den 1. Mai eine Spur der Verwüstungen gezogen. Die Polizei bilanziert massive Sachbeschädigungen, hat aber die ersten Ermittlungsansätze. Um 0.48 Uhr wurde ein 19-Jähriger an der Irmastraße aufgegriffen, der der Gruppe zugerechnet wird. Über ihn sollen die weiteren Tatbeteiligten ermittelt werden. Die Gruppe war offenbar vom späten Donnerstagabend, 23.35 Uhr bis in den frühen Freitag, 0.50 Uhr unterwegs.

Auch das Tennisheim bleibt von Schmierereien nicht verschont.

Anwohner hatten die Polizei verständigt. Darunter auch eine Frau, die Gegröle und Flaschenklirren aus der Stadionstraße meldete. Die Beschreibungen der Gruppe variieren. Es sollen zwischen fünf und zehn Jugendliche beteiligt gewesen.

Zwischen fünf und zehn Beteiligten

Die Zahlen gehen auseinander: offenbar auch wegen der schlechten Sicht in der Dunkelheit, wie ein Sprecher des Polizeipräsidums Konstanz auf Nachfrage sagte. Jetzt werde es daran gehen, zu ermitteln, wer genau was getan hat. Geklärt werden muss auch, wer sich während der Beschädigungen aus der Gruppe entfernt hat oder hinzugestoßen ist.

Start an der Stadionstraße

Der unheilvolle Streifzug durch die Nacht nahm in der Stadionstraße seinen Anfang. Dort richteten die Jugendlichen bereits massive Schäden an. So wurden an den Fassaden des Stadions und der Tennishalle diverse Graffiti-Schriftzüge in blauer Farbe hinterlassen.

Gleich mehrere Koppelzaunelemente beim Reitstadion sind komplett demoliert.

An einer nahegelegenen Pferdekoppel wurden mehrere Zaunelemente beschädigt. Auf dem Parkplatz des Rew-Einkaufsmarktes wurde ein Mülleimer in Brand gesetzt, beim Fürstenberggymnasium eine Mülltonne sowie ein Poller mittig auf die Straße geschoben.

Glimpflich geht der Brand eines Mülleimers beim Rewe-Markt aus

Die Spur der Verwüstung zog sich weiter bis zur Schulstraße beziehungsweise Karlstraße. Auch hier wurden diverse Gegenstände auf der Fahrbahn abgelegt. Diese waren aufgrund der Dunkelheit nur sehr schwer zu erkennen. Geschädigte beziehungsweise Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Donaueschingen unter der Nummer 0771/837830 in Verbindung zu setzen.