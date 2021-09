Das Café und Bistro „Sylvie‘s Gourmandises“ bietet an der Karlstraße ab sofort französische Waren an. Wir stellen die Betreiber vor: Sylvia und Philippe Navoizat.

Ein „Bonjour“ klingt von der Theke, es riecht nach frischen Croissants und Kaffee, im Hintergrund ertönen französische Chansons und an den Wänden hängen kleine Impressionen aus dem Nachbarland: Wir befinden uns in einem kleinen Café an