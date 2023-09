Beim Auftakt-Workshop des Fußverkehrs-Checks befassten sich Interessierte aus der Bürgerschaft, Vertreter von Vereinen und Interessenverbänden, von Gewerbe und Gastronomie, Gemeinderatsmitglieder und Behördenvertreter auf Einladung der Stadtverwaltung mit den Belangen der Fußgänger in der Donaueschinger Innenstadt.

Die Stadt hatte sich beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg um die Teilnahme an der diesjährigen Auflage beworben und den Zuschlag erhalten. Nachdem Oberbürgermeister Erik Pauly und der Leiter des städtischen Hochbauamts, Christian Unkel, im Juli in Stuttgart an der offiziellen Auftaktveranstaltung teilgenommen hatten, erfolgte nun in den Donauhallen der Start. Darüber berichtet die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Moderiert durch das vom Verkehrsministerium beauftragte Planungsbüro Planersocietät aus Karlsruhe, machten die Anwesenden regen Gebrauch von der Möglichkeit, in Karten der Innenstadt wichtige Straßenabschnitte und genaue Punkte einzutragen, die bei der am 12. und 26. Oktober 2023 stattfindenden Begehungen näher unter die Lupe genommen werden: An welchen Stellen können für Fußgänger Erleichterungen geschaffen werden? Wo sind Querungen oder Verbreiterungen des Gehwegs erforderlich?

Damit ist der Grundstein gelegt, konkrete Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs ins Auge zu fassen. Der Abschluss-Workshop findet am Donnerstag, 23. November, statt. Infos zum Fußverkehrs-Check gibt es unter www.donaueschingen.de. Jeder Interessierte ist zu den Rundgängen willkommen, unabhängig von der Teilnahme an den Workshops.