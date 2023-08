Bis vor kurzem haben sie noch nie eine Sense in der Hand gehabt. Und mit Landwirtschaft haben Martina Fesenmeyer, Ines Preis und Sarah Schmid auch nichts am Hut. Doch man kann alles lernen.

Und so bereiten sich die drei Damen aus Hubertshofen derzeit intensiv auf ihren großen Auftritt vor. Auf einer Wiese in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses wird am Samstag, 12. August, 18 Uhr, das 21. Wettmähen ausgetragen.

Trainer Rolf Scherzinger zeigt den Damen, wie es geht Video: Michael Knöpfle

Das Projekt entstand in Partylaune im Anschluss an das letztjährige Wettmähen. „Beim Schorle hinterher, da entstehen doch immer die besten Ideen“, sagt Sarah Schmid mit einem Grinsen. Die Idee hatte Ines Preis. „Wir haben festgestellt, hier gibt es keine Frauen, das müssen wir ändern. Und wenn man es nicht selbst macht, macht es niemand“, sagt sie.

Sarah Schmid versucht sich an der Sense. Ehemann Andreas, ihre Kinder Hannah und Moriz Schmid und Lewin, der Sohn von Ines Preis schauen zu. | Bild: Lutz Rademacher

„Zunächst haben wir uns um Sensen gekümmert. Wir haben nachgefragt, wer noch eine zu Hause hat. Dann haben wir uns mit Rolf Scherzinger getroffen, der jahrelang mitgemacht hat“, so Schmid weiter.

Der habe zunächst die Sensen richtig eingestellt, denn die müssten ja schließlich zu den Körpermaßen passen. Dann hat er den Damen die Grundtechniken vorgeführt und sie mit ihnen trainiert. Danach habe jede für sich zu Hause geübt.

Etwas zaghafter geht Ines Preis die Sache an. Video: Michael Knöpfle

Und wie schwingt man dann er erfolgreich die Sense? Martina Fesenmeyer weiß es. „Die Haltung leicht in den Knien, eine rotierende Bewegung, nicht zu weit vorne, die Sense am Körper, mit jedem Sensenhieb kleine Schritte nach vorn und immer ganze Bewegungen von links nach rechts“, wiederholt sie das Gelernte.

Erst Wettmähen, dann Dorfhock Das Hubertshofener Wettmähen, an dem auch regelmäßig Auswärtige teilnehmen, wurde vor über 20 Jahren vom damaligen Leiter der Altersmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr, Emil Tritschler ins Leben gerufen. Es gilt, eine Grasfläche definierter Länge möglichst schnell mit der Sense zu mähen. Mit bewertet werden von einer dreiköpfigen Jury aber auch die Breite und die Sauberkeit des Schnitts. Die alljährliche Veranstaltung findet dieses Jahr zum 21. Mal statt. Nur 2020 und 2021 musste sie pausieren. Der Wettbewerb startet am Samstag, den 12. August um 18 Uhr. Treffpunkt ist am Feuerwehrgerätehaus. Mitzubringen sind Sense und Wetzstein. Es wird bewirtet. Im Anschluss lädt die Altersmannschaft der Feuerwehr Hubertshofen zum Dorfhock mit Siegerehrung ein.

Darauf komme es an, aber auch auf die Praxis. Am Dienstag traf sich das Trio dann zum Abschluss-Training auf einer Wiese hinter dem Haus der Fesenmeyers.

Ein bisschen Ehrgeiz sei schon im Spiel, aber eigentlich machen die drei das eher aus Spaß. Damit die Veranstaltung nicht ausstirbt und wieder jemand aus dem Ort mit von der Partie ist. „Dabei sein ist alles“, betont Sarah Schmid.

Ganz neu ist die Beteiligung von Frauen an der Veranstaltung nicht. In den Anfangsjahren gab es vereinzelte Teilnahmen von Frauen aus landwirtschaftlichen Betrieben, die mit der Sense umgehen konnten, später nahmen einige Frauen teil, die Mitglieder eines Hobby-Sensenmähvereins in Pfullingen waren. Und immer wurden sie gemeinsam mit den Männern gewertet.

Das soll nun anders werden. Laut Michael Knöpfle, Leiter der Altersmannschaft der Hubertshofener Feuerwehr, wird für die drei Damen aus dem Ort eine abgespeckte Fläche von zwei auf fünf Meter angelegt. Sie werden separat gewertet.