Die Feuerprobe hat der Wolterdinger Förderverein Schwimmsportfreunde im vergangenen Jahr mit Bravour gemeistert. 2022 war das Parkschwimmbad geschlossen. Ausnahmezustand für das Stadtteilbad und sein Team. Über 15.000 Badegäste besuchten das beheizte Schwimmbad 2022.

Jetzt bleibt die Herausforderung. Denn die Generalsanierung des Parkschwimmbads wird frühestens gegen Ende der diesjährigen Badesaison abgeschlossen sein. Für die Schwimmsportfreunde hieß das, vor dem Saisonstart abermals kühlen Kopf zu bewahren.

Nur wenn viele Helfer wie Edgar Schwörer (von links), Katja Träger, Heiko Bahls, Förderverein-Vorsitzende Ramona Vogelbacher, Patrick Dagne, Felix Görgen, Andreas Kromer und Lea Görgen mitarbeiten, können die vielen Vorbereitungsarbeiten für die Badesaison 2023 gestemmt werden. | Bild: Anita Reichart

Freude über die alte Crew

Dabei spielen dem Team einige personelle Trümpfe in die Hand. Es bleibt beim Kassenpersonal. „Es entlastet sehr, dass mit Katja Träger, Wolfgang Mittel und Claudia Dagne wieder die alte Crew mit an Bord ist, denn diese kennen sich aus“, freut sich Ramona Vogelbacher.

So öffnet das Wolterdinger Schwimmbad Das Freibad Wolterdingen hat bereits geöffnet. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende Samstag und Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Das gilt auch für Fronleichnam. Frühschwimmen ist von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 9 Uhr möglich.

Die Vorsitzende hofft auf eine schöne Saison und auf viele bekannte Gesichter. „Die eingeschworenen Freibadliebhaber werden irgendwie zu einer Saisonfamilie“, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Lea Werner, Sabine Schiefelbein und Hans-Jörg Witteler gehörten zu den Ersten, die in Wolterdingen den Kartenvorverkauf wahrnehmen. | Bild: Anita Reichart

Die Badegäste dürfen sich auf Neuheiten freuen. 1000 Euro konnten für den Ankauf diverser schwimmender Wasserattraktionen verwendet wurden. In Kooperation mit der Stadt wurde der Bereich um das Babybecken neu gepflastert. Die Fallschutzmatte bei der Tischtennisplatte wurde entfernt. Stattdessen wurde Rasen angesät.

Im Kiosk wurde die alte Holzdecke erneuert. Die Ausstattung wird Schritt für Schritt ausgetauscht. Schon angeschafft wurden neue Barhocker für die Stehtische. Auch Schwimmkurse, exklusiv für Wolterdinger Kinder ab sechs Jahren, wird es wieder geben.

„Aktionen im sportlichen oder kulturellen Bereich werden sich nach und nach ergeben“, sagt die Vorsitzende und weist auf das bewährte Schwimmbad-Handy hin. Täglich werden dort über den eingestellten Whats-App-Status aktuelle Infos zur Verfügung gestellt. Wer den Service nutzen möchte: Erst die 0177 7040018 als Kontakt speichern, dann einmalig eine Nachricht schicken, dann klappt es.

Warum ist das Parkschwimmbad auch 2023 nicht mit an Bord? Im Zuge der Sanierungsarbeiten ist es zu etlichen zusätzlichen Arbeiten durch alte Bestandsbauten und Leitungstrassen, die rückgebaut werden mussten, gekommen. Zudem seien auch der Bau des neuen unterirdischen Pumpenbauwerkes und die dafür erforderliche Wasserhaltung mit weiteren Aufwendungen einhergegangen. Dadurch verschiebe sich der ursprünglich für Anfang August 2023 vorgesehene Eröffnungstermin auf Ende August und falle damit in einen Zeitraum, ab dem eine Eröffnung kaum mehr verhältnismäßig sei. Damit könne das Parkschwimmbad in dieser Saison leider nicht mehr geöffnet werden, erklärt Stadtsprecherin Beatrix Grüninger.

Auch im Freibad in Hubertshofen läuft der Countdown. Weil das Bad erst am Samstag, 10. Juni, öffnet, können die Helfer etwas gelassener bleiben. Der Termin werde eingehalten, ist sich Jochen Baur, Vorsitzender des Fördervereins, sicher. Die freiwilligen Helfer lagen Hand an, um das Bad rechtzeitig zur Saison wieder zu einem Schmuckstück zu machen.

Zahlreiche Helfer aller Alterklassen machen das Freibad Hubertshofen wieder flott. | Bild: Lutz Rademacher

Und das Schönste für das Team: Schwimmmeister Klaus Götte ist wieder an Bord. Wegen der Schließung des Parkschwimmbads stand dem kleinen Bad mit Götte im vergangenen Jahr erstmals ein hauptamtlicher Schwimmmeister zur Verfügung. So konnten die Öffnungszeiten erweitert werden. Für dieses Jahr hatte man schon mit der DLRG geplant.

Schöne Erfahrungen im vergangenen Jahr

Dann kam die gute Nachricht. Klaus Götte meldete zurück, dass er nun doch für die ganze Saison zur Verfügung stehe. Ihm selbst habe es im Vorjahr in Hubertshofen super gefallen, denn die Leute seien hier hilfsbereit und sehr freundlich. Trotzdem sucht der Förderverein immer noch Helfer, beispielsweise für die Kasse und Reinigungsaufgaben, damit sich der Schwimmeister seinen Kernaufgaben widmen kann.

Hubertshofen freut sich: Klaus Götte betreut auch die kommende Badesaison als Schwimmmeister. | Bild: Lutz Rademacher

Wo die personelle Seite geklärt ist, bleibt der Blick auf das Schwimmbad selbst. Die Herausforderung war, dass das Becken turnusgemäß gestrichen werden musste. Hierfür sind drei Tage Trockenheit notwendig und die ließ auf sich warten. So wurde das Bad an einem trockenen Tag spontan von sechs Freiwilligen geputzt und konnte dann doch noch rechtzeitig neu beschichtet werden.

Beprobung muss rechtzeitig vor der Eröffnung erfolgen

Denn die Zeit drängt. Die Beschichtung muss vor der Befüllung noch aushärten, danach muss die Anlage drei bis vier Tage laufen, bis Chlor- und pH-Werte stimmen und aus dem Wasser Proben gezogen werden können. Diese Beprobung muss zehn Tage vor der Eröffnung geschehen, also spätestens am 30. Mai.

Die zweite Vorsitzende Caroline Zander streicht die Fenster im Innenbereich. | Bild: Lutz Rademacher

Im Vorfeld hatte der Förderverein in Eigenregie den kompletten Innenbereich mit neuer Holzverkleidung versehen. Die Fenster mussten noch gestrichen werden. Und auch sonst herrschte ein geschäftiges Treiben.

Im Becken mussten noch die letzten Pinselstriche gemacht werden, die Hecken wurden geschnitten, Unkraut auf den Wegen gejätet und in einem Eck Humus aufgefüllt, um dort Rasen zu säen. Im Technikraum liefen die letzten Vorbereitungen für den Start. Wie im letzten Jahr soll das Bad bis Anfang September geöffnet sein.