Bei den Schnelltests gibt nun auch die Stadt Villingen-Schwenningen Gas. Oberbürgermeister Jürgen Roth gab am Mittwoch im Gemeinderat bekannt, dass die Stadtverwaltung ab kommenden Samstag, 20. März, zwei kommunale Schnelltest-Center in der Schwenninger Stadtbibliothek und im Villinger Theater am Ring einrichtet, die von rund 50 Feuerwehrleuten betrieben werden. Bis auf Weiteres wird das Angebot auch an den folgenden Samstagen immer von 9 bis 15 Uhr aufrecht erhalten. Der Test dauert 15 Minuten, ist er positiv, muss danach ein spezieller PCR-Test durchgeführt werden, um so eine Infektion mit Covid-19 genauer nachweisen oder doch ausschließen zu können. Die Stadtverwaltung hat sich mit 20 000 Schnelltests eingedeckt.

