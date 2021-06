Das Regierungspräsidium kündigt an, dass es im Baustellenbereich für Anlieger zu Behinderungen kommen kann. Für Radfahrer ist eine Umleitungstrecke eingerichtet und ausgeschildert.

Nachdem das Regierungspräsidiums Freiburg (RP) im vergangenen Herbst den neuen Mündungsbereich am Donauursprung fertiggestellt hat, beginnen am Montag, 7. Juni, die Arbeiten am Unterlauf der Breg. Dort wird laut einer Pressemitteilung das Vorland