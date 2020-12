Bei der Corona-Testaktion in den Donauhallen wird nun auch Personen, die nicht in Donaueschingen wohnen, die Möglichkeit eingeräumt, einen Schnelltest zum Selbstkostenpreis zu erhalten. Bislang war die Aktion auf Bürger aus Donaueschingen beschränkt, da lediglich eine Testkapazität von 36 Personen pro Stunde geplant war.

Positive Erfahrungen

Am Montagvormittag zeigte sich laut OB Erik Pauly bei vollständig ausgebuchten Terminen, dass unter Wahrung aller Sicherheits- und Hygienevoraussetzungen eine höhere Kapazität ermöglicht werden kann. „Wir spüren unvermindert ein sehr großes Interesse an einem unkomplizierten Schnelltest vor den Weihnachtsfeiertagen – nicht nur von Bürgern aus Donaueschingen. Daher haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, die Testkapazitäten deutlich zu erhöhen und dadurch die Donaueschinger Aktion auch für Interessierte aus den Nachbargemeinden zu öffnen“, erklärt er.

Selbstkostenpreis liegt bei 15 Euro

Zusätzliche Termine auf der Webseite der Stadt Donaueschingen sind freigeschaltet; diese können auch von Interessierten gebucht werden, die nicht in Donaueschingen wohnen. Die Schnelltestaktion zum Selbstkostenpreis von 15 Euro läuft bis einschließlich Mittwoch, 23. Dezember, in den Donauhallen von 9 bis 19 Uhr. Eine Anmeldung mit Terminvergabe unter www.donaueschingen.de oder telefonisch unter (0771) 857 244 ist erforderlich.

Laut OB Pauly hat die Verwaltung zu Beginn vorsichtig geplant. Schließlich habe man keine Erfahrungswerte gehabt und nur schwer einschätzen können, wie solch eine Schnelltestaktion ankommt. „Zwar haben wir ein gutes Terminvergabesystem, doch wir wussten nicht, ob nicht viele auch ohne Termin an die Donauhallen kommen“, sagt er. „Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass es zu einem Massenauflauf kommt. Also haben wir die Aktion anlaufen lassen und beobachtet.“ Ergebnis sei gewesen, dass im Rahmen der Aktion „ruhig und professionell, ganz ohne Stau oder viele Kontakte“ gearbeitet wird, so der OB. Nun hofft er, dass jeder, der sich testen lassen will, einen Termin bekommen kann. Von allen Corona-Schnelltests am Montag seien indes fünf positiv ausgefallen.