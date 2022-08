von Lisa Jäggle

Er ist am Ziel: 70 Tage, acht Länder und rund 3000 Kilometer. Der englische Journalist hat am 25. Juni seinen Lauf in Sulina im rumänischen Donaudelta gestartet und lief unter anderem durch Ungarn, Österreich, Serbien und Bulgarien – immer der Donau entlang, von der Mündung bis zur Quelle. Dort ist er am 30. August angekommen.

„Ich wurde in allen Ländern mit sehr viel Herzlichkeit und Freundlichkeit empfangen“, sagt Kieran Alger. „Es war einfach unglaublich.“ Schlafplätze, Essen und Trinken sind ihm auf seinem Lauf angeboten worden und einige Menschen begleiteten ihn sogar ein Stück auf seinem Weg. Es sei nicht wichtig, welche Nationalität, wie viel Geld oder welche Kultur man habe. „Das Herz des Menschen zählt und ich habe tolle Erfahrungen gemacht“, schwärmt erzählte der müde aber glückliche Sportler auf Englisch.

Nach seiner Ankunft trank Alger erst mal einen Apfelsaft. | Bild: Lisa Jäggle

Die Ankunft in Donaueschingen sei für ihn ein Geschenk. Anfangs hatte er nicht geglaubt, dass er das schaffen werde. „Zu Beginn habe ich mich schon im Flieger zurückfliegen gesehen“, lacht er. „Die Donau ist ein wunderschöner Fluss und es war eine unglaubliche Reise.“

Abgenommen habe der Sportler in den 70 Tagen wohl höchstens ein Kilo. „Ich habe viel gegessen, vor allem in Bäckereien. Ich liebe Apfelstrudel.“

Verkehrsmittel nutze er nicht. „Am Anfang musste ich allerdings kurz ein Boot nehmen, da die Strecke nicht zu belaufen war“, gibt er zu.

Mit diesen Schuhen lief er von der Mündung bis zur Quelle. | Bild: Lisa Jäggle

Doch wie ist er auf die Idee gekommen ist? „Es war vor zehn Jahren. Ich saß mit zwei Freunden in Wien an der Donau und habe einen Kaffee getrunken. Ein Freund war aus Belgrad und der andere aus Wien“, erinnert er sich. Man habe anschließend den Witz gemacht, die Freunde könnten mithilfe einer Flaschenpost über die Donau kommunizieren. „In diesem Moment wurde mir die Wichtigkeit der Donau als Verkehrsader Europas bewusst. Sie verbindet Kulturen. Das hat mich begeistert“, sagt Alger und fügt hinzu: „Erst durch Recherchen wurde mir bewusst, dass das vor mir noch keiner gemacht hat.“

Lob vom Bürgermeister Neben seiner Familie wurde Kieran Alger auch von Bürgermeister Severin Graf an der Donauquelle empfangen. „Das ist super, das muss ich ehrlich sagen. Es ist eine wahnsinnige Leistung jeden Tag einen Marathon zu laufen“, lobt Graf den Sportler. Er betont allerdings nicht nur die sportliche Leistung Algers, sondern geht auch auf die Symbolträchtigkeit des Laufes ein. „Es ist toll, zu sehen, wie man als einzelner Mensch so viele Länder verbinden kann. Die Aktion betont Europa als einen Kontinent, das ist sehr wichtig in solchen Krisenzeiten“, sagt Graf. Die Donau verbände die Länder grenzenlos und der Lauf solle ein Zeichen für den Zusammenhalt Europas setzen.

Trotz der vielen Höhenmeter lief er von der Mündung zur Quelle. „Das habe ich von der Infrastruktur abhängig gemacht, ich wollte am Schluss ohne Stress ankommen und am Anfang den schwierigsten Teil hinter mich bringen“, erklärt der Läufer.

Und wie geht es ihm nach 70 Marathons?

„Ich fühle mich fitter wie je zuvor. Ich will gar nicht mehr aufhören zu laufen. Ich würde am liebsten wieder nach Hause rennen. Das erlaubt mir meine Familie allerdings nicht“, scherzt Kieran Alger.

Die Familie des Läufers begrüßte ihn stolz an der Donauquelle. | Bild: Lisa Jäggle

Diese erwartete ihn freudig an der Quelle. Lange musste die Familie auf ihn verzichten. Der Kontakt brach allerdings nie ab. Die Mutter hat mit Kieran jeden Tag über Facetime telefoniert und er habe am Anfang seiner Reise für jeden Tag einen kleinen Zettel mit einer motivierenden Botschaft von ihnen mitbekommen. Sein siebenjähriger Sohn wolle jetzt den Erfolg feiern und bis Mitternacht wach bleiben.

Insgesamt ist er gerührt von den vielen tollen Nachrichten, die er bekam. „Aus diesen habe ich meine Stärke genommen. Die Freundlichkeit der Menschen war wirklich der Wind in meinem Rücken“.

Und nun? Nach 70 Marathons genehmigt er sich erst einmal ein kühles Bier und danach will er sich noch ausführlich die Donauquellstadt anschauen.