Investor plant ein Großprojekt auf dem ehemaligen Fischbach-Areal: Doch es gibt vier Probleme

Kleine Wohnungen in Neubauten sind in Donaueschingen nicht gerade viele auf dem Markt. Ein Investor will genau das umsetzen, doch nun muss er kräftig nachplanen.