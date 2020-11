von Anita Reichart

„Glück muss man haben, trotz Corona“. Auch in diesem Jahr werden in Wolterdingen die Fenster in Advent wieder leuchten. Wenn jedoch alle Stricke reißen sollten, steht als Plan B eine virtuelle Variante zur Verfügung.

Donaueschingen Wolterdingens wunderbarer Advent geht in die 20. Runde Das könnte Sie auch interessieren

So hat sich die Mühe von Ramona Vogelbacher wieder gelohnt, denn aktuell sieht es ja so aus, dass für diese Aktion die Regularien einer Veranstaltung gelten. Diese besagen, dass bis jetzt 100 Personen zugelassen sind. Somit steht der stimmigen Vorweihnachtsaktion wohl nichts mehr im Weg.

Eine Zeit der Einsamkeit

„Trotz aller Vorsicht und Bedenken ist mir auch wichtig, dass wir etwas gegen die Einsamkeit tun, die unabhängig von Corona, in dieser Jahreszeit für viele belastend ist“, erklärt die Gemeinderätin. Alles biete auch Chancen. Etwa wenn der Plan B die Wolterdinger Adventsfenster in die weite Welt trägt.

Zwölf Familien machen mit

Dass die Wolterdinger über etwas Normalität in dieser schwierigen Zeit froh sind, sieht man daran, dass sich recht spontan zwölf Familien bereiterklärt haben, ein Adventsfenster zu gestalten.

Das sind die Termine

Die Termine sind immer 18 Uhr: Montag, 30. November, Bücherei Kirchplatz; Familie Müller, Hardweg 6, am Mittwoch 2. Dezember; am 4. Dezember bei Familie Kromer, Hauptstraße 30; in der Sackgasse Wendehammer Ulmenweg am Montag, 7. Dezember. Bei Familie Held, Auf der Breite 31 trifft man sich am Mittwoch, 9. Dezember, und am Freitag, 11. Dezember bei Familie Schrenk in der Ringstraße 3. Weiter geht es am Montag, 14. Dezember bei Familie Meinert-Günther, Hauptstraße 28, und am Mittwoch, 16. Dezember, bei Familie Gorny im Tannenweg 10. Am Freitag, 18. Dezember wird es bei Familie Hofmeier im Kiesgrubenweg 3 hell, und die heimische Landjugend beteiligt sich am Montag, 21. Dezember, auf der Gebäuderückseite der Feuerwehr. Familie Dold im Ulmenweg 11 ist am 22. Dezember dran und am Mittwoch 23. Dezember geht es in den Kastanienweg 5 zu Familie Köhler.

Treffen bei jedem Wetter mit Mund-Nasen-Schutz, Abstand und Datenerhebung; Infos zu Plan B unterhttp://www.seelenlichtung.de