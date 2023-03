Die Stadt verändert ihr Erscheinungsbild. Das Kasernen-Areal am Buchberg ist bereits zu großen Teilen verschwunden, die dortige Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge ist Teil der Geschichte.

Im nördlichen Teil sind die ersten neuen Häuser entstanden, eine Kindertagesstätte hat ihren Betrieb aufgenommen. Ein neuer Stadtteil entsteht.

Ähnlich ist das am Donauzusammenfluss von Brigach und Breg. Führte die Breg ehemals über einen kerzengeraden Kanal bis in die Brigach, ist das Gebiet jetzt wieder renaturiert. Das Delta wurde in einen viel natürlicher und harmonischer auftretenden Bereich umgewandelt. Besser für Flora und Fauna – und auch die Menschen schätzen diesen Ort jetzt umso mehr.

Große Veränderung

Und auch bei den Hans-Thoma-Höfen findet sich eine Veränderung, die das Antlitz der Stadt neu gestaltet. Das ist schon jetzt zu erkennen. Bereits drei der großen alten Wohngebäude entlang von Hindenburgring, Hans-Thoma-Straße und Dürrheimer Straße sind abgerissen. Entstehen werden sechs neue Gebäude mit 88 Wohnungen und ein komplett neuer Außenbereich.

16.000 Kubikmeter an Aushub sind bei den Arbeiten angefallen. | Bild: Simon, Guy

Die Hans-Thoma-Höfe Das rund 1,7 Hektar große Gebiet befindet sich in den Händen des Bundes. Daher ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) federführend beim Projekt. Waren in den Bestandsgebäuden aus den 1950er-Jahren teilweise noch Flüchtlinge untergebracht, sind einige bereits im Staub des Abrissbaggers verschwunden. Eine Sanierung hätte sich laut Bima nicht mehr gelohnt, die Gebäude wiesen zu viele bauliche Schwächen aus, wie Schallschutz, Brandschutz, Energieverbrauch. Die neu entstehenden Gebäude sollen in erster Linie neuen Platz für Bedienstete des Bundes bieten. Und davon gibt es in nächster Nähe eine ganze Menge. Einerseits für die Soldaten der Kaserne auf der anderen Straßenseite, andererseits auf für Mitarbeiter des Zoll-Trainingszentrums, das in Hüfingen entstehen soll.

„Die Arbeiten kommen gut voran und die von der Bima mit der Planung und Umsetzung beauftragte Firma Züblin liegt voll im Zeitplan“, erklärt Bima-Pressesprecher Thorsten Grützner. Auf dem Gelände sind bereits die ersten Gebäudeteile zu erkennen.

Die Arbeiten im Zeitraffer Video: Strabag AG

Man befinde sich jetzt bereits in der Rohbauphase. Die habe nach dem Aushub der Baugrube mit der Fundamentlegung begonnen: „Aktuell werden die Fundamente für die zwei Häuser Ecke Hindenburgring/Dürrheimerstraße gelegt“, so Grützner weiter.

Rohbauphase – was bedeutet das?

Dort sollen Tiefgarage und Kellerbereiche Gestalt annehmen. „Vom Ablauf her werden die insgesamt sechs geplanten Gebäude nacheinander von Ost nach West in die Höhe wachsen“, sagt der Pressesprecher.

Die Erdarbeiten sind erledigt, heißt es von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Jetzt geht es mit den Fundamenten an die Rohbauphase. | Bild: Simon, Guy

Die Baustelle werde über den gesamten Bauverlauf nur über eine Zufahrt bedient. Diese werde sich, bedingt durch den Baufortschritt, im Laufe des Projekts in Richtung Hansjakobstraße verschieben. „Es ist sichergestellt, dass im Bereich des Hindenburgringes für die Öffentlichkeit immer eine Gehwegseite zur Verfügung steht“, sagt Grützner.

Parallel zum Rohbau werden in der Baugrube bereits die Versorgungsleitungen mit Wasser, Strom, Telekommunikation und Fernwärme verlegt. Ende 2023 will man damit fertig sein, dann soll der Innenausbau der Gebäude beginnen. Das Richtfest ist für Oktober 2023 anvisiert, erklärte Joachim Dannecker von der Firma Züblin beim Spatenstich im November.

Nachhaltigkeit ist Thema

Als der Gemeinderat im Mai 2021 über die Hans-Thoma-Höfe diskutierte, äußerte das Gremium den Wunsch, die Bedachungen der neuen Gebäude dort mit Photovoltaik-Modulen auszustatten.

Im Sommer 2022 legt der Abrissbagger los. Damals fallen die ersten Gebäude der Hans-Thoma-Höfe. | Bild: Roger Müller

Die Ausstattung mit Photovoltaik sei nicht nur dem Gemeinderat wichtig, sondern auch ein großes Anliegen der Bima im Rahmen der Nutzung erneuerbarer Energien, heißt es aus der Pressestelle: „Deshalb werden die Dächer aller sechs Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet“, sagt Thorsten Grützner.

Das neue, auf 8000 Quadratmetern entstehende Areal soll 2024 komplett fertiggestellt sein. 2025 steht dann ein zweiter Bauabschnitt an.