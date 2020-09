Donaueschingen vor 2 Stunden

In Sekunden aus dem Lager an der Kasse: So arbeitet des Apothekers Wundermaschine

Kommissionierautomaten können fast alles. Sie kontrollieren den Wareneingang, räumen ein, schaffen Platz und halten die Bestände in Schuss. In vielen Apotheken haben diese Lagerkonzepte schon Einzug gehalten. Wie etwa in der Hofapotheke in Donaueschingen.