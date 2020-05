Das Gesundheitsamt meldete gestern 56 Infizierte in Donaueschingen, das sind nur zwei mehr als am 3. Mai. 47 Personen davon sind zwischenzeitlich wieder genesen. In Bräunlingen waren wie vor sieben Tagen elf Menschen an Covid-19 erkrankt. Waren, denn alle sind wieder gesund. In Hüfingen kam innerhalb einer Woche ein neuer Corona-Fall hinzu, die Gesamtzahl liegt jetzt bei 28. Von diesen 28 Hüfingern haben 25 die Krankheit überwunden.