Baar Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

In Discos, auf Konzertbühnen und in Bars herrscht totale Stille. Also auch bei DJs, oder etwa nicht?

Normalerweise bringen Marian Bayer und Manuel Kienzler große Menschengruppen in vollen Discotheken zum Tanzen. Beide sind mit Leib und Seele DJs. Was sie in Corona-Zeiten so treiben und wie sie die Zeit nutzen, haben sie dem SÜDKURIER verraten.