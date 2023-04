Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken die drei IMS Gear-Vorstände Dieter Lebzelter, Bernd Schilling und Wolfgang Weber auf das vergangene Geschäftsjahr zurück.

Zwar konnte der weltweit agierende Zahnrad- und Getriebespezialist mit Stammsitz in Donaueschingen nach schwierigen Corona-Jahren seinen Umsatz im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 18 Prozent steigern – was sogar über dem Vor-Corona-Niveau liegt – allerdings sorgten gestiegene Kosten für Energie, Material und Löhne auch dafür, dass die Rendite mit 2,8 Prozent unter den eigenen Erwartungen blieb.

„Damit sind wir nicht zufrieden“, ordnet Vorstand Dieter Lebzelter diese Zahl ein. Gesünder für das Unternehmen wäre ein Wert von fünf bis acht Prozent gewesen. Die Vorstände sprechen daher, trotz Teilerfolgen, von einem weiteren Krisenjahr. „Der Sonnenschein fehlt, das drückt auch auf die Stimmung der Mitarbeiter“, veranschaulicht Wolfgang Weber die Situation. Ein Stimmungsaufheller waren da sicher die Inflationsausgleichszahlungen und außertariflich gewährte Prämien für Mitarbeiter.

Perspektivisch und im Vergleich zum Branchendurchschnitt sehen die Vorstände das Unternehmen aber auf einem guten Kurs, rechnen sogar fest mit weiter steigenden Umsatzzahlen für das laufende und kommende Jahre. Grund für den Optimismus sind Prognosen, dass die Absatzzahlen von Neuwagen weltweit steigen werden, einhergehend damit auch der Absatz von IMS Gear-Bauteilen.

Das Unternehmen IMS Gear ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Zahnrad- und Getriebetechnik und eine feste Größe im Automobilsektor und bei Industrie­anwendungen. IMS Gear produziert kundennah an seinen Standorten in Deutschland, den USA, Mexiko und China. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 3100 Mitarbeiter, davon 1700 an seinen deutschen Standorten in Donaueschingen, Eisen­bach, Trossingen und Villingen-Schwenningen. 220 junge Menschen werden in mehreren Ausbildungsberufen und Studiengängen ausgebildet.

Planetengetriebe als zweites starkes Standbein

Aktuell macht der Automotive-Bereich von IMS Gear 90 Prozent des Umsatzes aus. Zehn Prozent kommen aus dem Geschäftsbereich mit Planetengetrieben. Dieser Anteil soll in Zukunft deutlich wachsen, auf 20 bis 30 Prozent vom Gesamtumsatz. Ein Ziel, das bereits im vergangenen Jahr ausgerufen wurde. Bislang hat sich am Umsatzverhältnis aber noch nichts verändert. Zwar hatte sich der Umsatz mit Planetengetrieben 2022 positiv entwickelt, im selben Rahmen stieg aber auch das Geschäft im Automobilbereich. Das Verhältnis blieb unverändert.

Die Produktion der Planetengetriebe ist am neuen Standort in Villingen-Schwenningen angesiedelt. 430 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Kapazität für das gewollte, kräftige Wachstum in diesem Bereich ist vorhanden. Eine Erweiterung dieses Standorts in naher Zukunft ist daher nicht in Sicht und nicht geplant.

Kreativprozesse für mehr Innovationen

Ähnlich sieht es am Hauptstandort in Donaueschingen aus. Durch die Verlegung von Produktionsbereichen nach Villingen-Schwenningen und Trossingen wurde hier Platz geschaffen. Platz, der nun kreativ genutzt werden soll.

Die Abteilungen Forschung und Entwicklung, Industrial Engineering, Ausbildung und Testlabor wurden in räumlicher Nähe zusammengeführt. Das soll die direkte Kommunikation fördern, Wege verkürzen und Bereichsgrenzen aufbrechen. Eine große Freifläche im Gebäude steht für spezielle Projekte und Ideen zur Verfügung.

Fabrice Waldraff (20) aus Donaueschingen, hier an einer Fräsmaschine, macht eine Ausbildung zum Industriemechaniker und studiert parallel Maschinenbau und Mechatronik an der Hochschule Furtwangen am Standort Schwenningen. Die Auszubildenden haben die Aufgabe, einen speziellen Schraubstock für die Härterei zu konstruieren und zu bauen. | Bild: Fröhlich, Jens

Profitieren sollen von dieser Neuausrichtung auch die Auszubildenden. Die Nähe des Ausbildungszentrums zu anderen Abteilungen schafft neue Möglichkeiten, ermöglicht Einblicke in Praxis und neuste Technologien. IMS Gear möchte so seine Fach- und Führungskräfte von morgen selbst heranziehen und an das Unternehmen binden.

„Das funktioniert“, ist die vorläufige Bilanz von Dieter Lebzelter, der sich durch das „neue Arbeiten“, wie er es nennt, auch mehr Innovationen in Form von Produkten und Prozessoptimierungen verspricht. Ein wichtiger Baustein für den künftigen Erfolg. Wolfgang Weber sagt: „Mit der – auch räumlichen – Verzahnung dieser Bereiche schöpfen wir Synergieeffekte aus.“

Stabile Nachfrage sorgt für Auslastung

Nach einem Stellenabbau durch die Corona-Krise sieht Vorstand Wolfgang Weber derzeit keine Anzeichen für einen erneuten Abbau. Die Nachfrage sei vorhanden, die Prognosen stimmen zuversichtlich und die einzelnen Standorte in der Region seien ausgelastet. In Eisenbach produzieren 190 Mitarbeiter aktuell Planetengetriebe für Heckklappen-Antriebe und Komponenten für E-Bikes.

Ein Haus in der Halle: Hier ist in unmittelbarer Nachbarschaft zur Ausbildungswerkstatt Platz zum Lehren und Lernen sowie für Gruppenarbeit. | Bild: Fröhlich, Jens

Außerdem befindet sich hier die Nachserienproduktion. Im Werk in Trossingen kümmern sich 70 Mitarbeiter um Spritzgussteile für den Automotive-Bereich und Komponenten für E-Bikes.

Unternehmen feiert Geburtstag und lädt ein

In diesem Jahr feiet IMS Gear 160-jähriges Bestehen. Das soll gefeiert werden, einerseits mit Mitarbeitern, aber auch die Bevölkerung von Donaueschingen ist im Sommer eingeladen, um einen Einblick zu erhalten, ganz wie vor zehn Jahren, als der 150. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür gefeiert wurde.

Der Eingangsbereich von IMS Gear in der Heinrich-Hertz-Straße in Donaueschingen. Am 8. Juli öffnet sich diese Tür auch für Besucher bei einem Tag der offenen Tür. | Bild: Fröhlich, Jens

Der Besuchertag ist für Samstag, 8. Juli, vorgesehen. Es soll Betriebsbesichtigungen geben. Außerdem wird er Livemusik von einer Musikkapelle aus der Region geben, ein Kinderprogramm sowie ein Gewinnspiel sind ebenfalls angedacht.