von Hannah Schedler

Weihnachtliches Flair, schöne Kleidung, reichhaltiges Essen, farbenfrohe Dekorationen, Zuversicht auf Neujahr bei Sekt sowie Feuerwerk – und Zeit mit der Familie: eigentlich sollte das eine Rezeptur für Besinnlichkeit, Zufriedenheit, Gemeinschaft sein. Doch das ist am Jahresende nicht immer der Fall.

Anstatt die Zeit harmonisch und gemeinschaftlich zu verbringen, gibt es oftmals Streit am Weihnachtsbaum. Doch was kann man tun, um dem Zoff zu entgehen?

„Eine gemeinsame Harmonie sollte auf keinen Fall erzwungen werden, sonst ist Streit vorprogrammiert“, rät Psychologe Matthias Holzapfel. | Bild: Mediclin

„An Weihnachten existieren meist große Erwartungen, dass eine besondere Harmonie zu Hause herrscht“, sagt Matthias Holzapfel. Es solle das Fest der Liebe werden.

„Je höher aber die Erwartungen, desto wahrscheinlicher wird es, dass diese sich dann doch nicht erfüllen lassen und man enttäuscht ist“, erklärt der Psychologe. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit für Konflikte.

Beziehungszoff an Weihnachten In einer Studie, die von der Scheidungsanwältin Deborah Jeff geleitet wurde, kamen 3000 britische Paare zu Wort. Diese gaben an, in der Weihnachtszeit durchschnittlich vier Mal täglich zu streiten. Im gesamten Dezember kommen sie damit auf 124 Auseinandersetzungen. Zwölf Prozent der Befragten gaben sogar zu, sich die ganze Weihnachtszeit nur noch in den Haaren zu liegen. 20 Prozent der Paare denken in dieser Zeit ernsthaft über eine Trennung nach. Und ganze 23 Prozent erinnern sich an vergangene Weihnachtsfeste, die fast oder tatsächlich zu einem Beziehungsende geführt hätten. Im Januar verzeichne die Anwaltskanzlei dann einen deutlichen Anstieg der Mandanten, die sich über Scheidung und Trennung informieren wollen. Ein Drittel der Befragten wünscht sich die Freiheit als Einzelgänger, zumindest an Weihnachten.

Zudem sei man durch Erinnerungen und Begegnungen mit Menschen, die man längere Zeit nicht gesehen habe, emotional aufgeladen. Dies könne die Situation emotional aufheizen. Diese Erwartungen werden meist unbewusst aktiviert, selbst bei sogenannten Weihnachtsmuffeln.

„Sehnsüchte treffen auf Realitäten, die womöglich in eine andere Richtung gehen.“ Matthias Holzapfel, Leitender Psychologe der Mediclin-Klinik

„Sehnsüchte treffen auf Realitäten, die womöglich in eine andere Richtung gehen“, sagt er. So entstehe ein Klima, welches leicht kippen könne. Auch sei der Alkoholkonsum an Weihnachten häufig bedenklich hoch, welcher die Hemmschwelle senke, so der Leitende Psychologe der Mediclin-Klinik.

Doch was kann man dagegen tun? Empfehlenswert sei es, sich dieser Erwartungen bewusst zu werden und sie gegebenenfalls etwas zu drosseln. Auch sei es ratsam, die Feiertage ein bisschen zu strukturieren.

Harmonie nicht erzwingen

Jeder solle auch die Möglichkeit haben, sich mal zurückzuziehen oder etwas alleine zu machen. „Eine gemeinsame Harmonie sollte auf keinen Fall erzwungen werden, sonst ist Streit vorprogrammiert“, rät Holzapfel.

Wie kann man die Stimmung auflockern? Es sei immer hilfreich, sich zu bewegen. „Das ist nach dem meist üppigen Essen sowieso eine gute Idee“, schmunzelt er. Spannungen können sich so zudem leichter wieder lösen.

Schwarzwald-Baar Vorsicht auf Weihnachtsmärkten! So schützen Sie sich vor Taschendieben Das könnte Sie auch interessieren

„Spaziergänge oder Wanderungen sind ein gutes Mittel gegen zu viel dicke Luft im Wohnzimmer“, erklärt der Psychologe. Ebenso könne es auflockernd sein, kleine andere Dinge miteinander zu unternehmen, und sei es auch nur, mal ein Spiel zusammen zu spielen. „Diese Dinge können helfen, dass nicht so eine hohe emotionale Dichte entsteht“, empfiehlt Holzapfel.