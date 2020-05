In Donaueschingen bei 56 registrierten Infektionen, Hüfingen (29) und Bräunlingen (12, wobei das Gesunheitsamt am Dienstag dieser Woche eine Neuinfektion gemeldet hatte) gab es von Mittwoch auf Donnerstag keine Veränderungen bei den positiven Befunden. Die Zahl der genesenen Personen stieg in Donaueschingen von 48 auf 49. Keine Veränderungen in dieser Statistik gab es in Hüfingen (26 Genesungen) und Bräunlingen (11 Genesungen.)

Unverändert sind die Daten im Landkreis bei der Zahl der bestätigten Infektionen. 544 Menschen wurden positiv auf Covid-19 getestet. 462 haben das Virus überwunden, 57 sind noch krank: drei weniger als noch am Mittwoch.