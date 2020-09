von Von: Andrea Wieland

Caroline Moosmann ist es wichtig, christliche Werte zu leben und weiterzugeben. Deshalb hat sich die junge Mutter eines drei- und eines sechsjährigen Sohnes dazu entschlossen, in Pfohren einen christlichen Kindertreff zu eröffnen.

„Ich selbst wurde christlich erzogen. Dabei geht es mir nicht darum, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, sondern vielmehr darum, den Gottesdienst zu besuchen, wenn ich das Bedürfnis dazu habe. Denn der Glaube ist für mich viel mehr: Er hilft mir oftmals im Alltag und beeinflusst mein Leben positiv. Glaube ist für mich auch, mich meinen Mitmenschen gegenüber sozial zu verhalten,“ so die Pfohrenerin.

Keine Kinderkirche mehr

„Als mein ältester Sohn noch kleiner war, gab es in Pfohren noch die Kinderkirche. Diese habe ich auch mit ihm zusammen besucht. Leider wird diese Veranstaltung jedoch nicht mehr durchgeführt, was ich persönlich schade fand.

Durch meinen Beruf als Mitarbeiterin beim evangelischen Pfarrbüro in Hüfingen wurde ich dann darauf aufmerksam, dass die Pfarrgemeinde in Hüfingen im Bezug auf die Arbeit mit Kindern sehr aktiv ist“, erinnert sich Caroline Moosmann zurück. Und so kam sie eines Tages auf die Idee, dass sie ja selbst in Pfohren aktiv werden könnte, um nach ihren Vorstellungen den Glauben beziehungsweise die christlichen Werte an die Kinder zu vermitteln.

Basteln und christliche Feste erklären

Schnell hatte sie auch die ersten Ideen, wie ein solcher christlicher Kindertreff aussehen könnte. Caroline Mossmann möchte den Kindern die Geschichten aus der Bibel spielerisch vermitteln. Sie möchte die christlichen Feste hinterfragen und den Kindern und eventuell auch den Erwachsenen erklären, was dahintersteckt und warum die Feste gefeiert werden. Außerdem will sie mit den Kindern Dinge basteln, die zu den jeweiligen Geschichten und Festen passen.

Mit ihrer Idee wandte sie sich an den aus Pfohren stammenden Diakon Herbert Bintert, welcher von der Idee begeistert war. „Herbert Bintert hat sich über diese Idee gefreut und mir auch seine Unterstützung zugesagt. Gerade auch im Bezug auf Räumlichkeiten und Equipment. Denn wir wollen das Treffen gerne kostenfrei für die Teilnehmer anbieten“, so Caroline Moosmann.

Singen, reden, Geschichten vorlesen

Doch was hat die junge Pfohrerin eigentlich genau vor? Was kann man sich unter einem christlichen Kindertreff vorstellen? Und wann startet das Ganze? „Den Kindern möchte ich den christlichen Glauben spielerisch und mit Spaß übermitteln und näher bringen. Wir werden singen, basteln, reden, Geschichten vorlesen, Inhalte der Bibel in Bilder umsetzen, beten, die Kirche besichtigen und vieles mehr. Aufgrund von Corona werden wir bis nach den Sommerferien warten. Den Termin des ersten Treffs teilen wir rechtzeitig mit“, so Caroline Moosmann.

Die Häufigkeit, wie oft ein solches Treffen stattfinden soll, lässt sie dabei offen. „Da ich selbst noch gar nicht weiß beziehungsweise einschätzen kann, wie ein solches Treffen angenommen wird und ob ich da nachher alleine mit meinen beiden Kindern sitze oder gar fünf oder zehn weitere Kinder kommen werden, bin ich mir aktuell auch nicht sicher, wie oft ich dies veranstalten möchte“, erklärt Caroline Moosmann.

Unterstützung ist willkommen

Des Weiteren ist es der jungen Mutter wichtig, dass sie die Treffen nach ihren Vorstellungen gestalten kann. Das heißt, sie wird das Treffen vorbereiten, sich jedoch beim Treffen selbst über Unterstützung bei der Betreuung der Kindern freuen. „Mir ist es auch ganz wichtig, dass nicht nur katholische Kinder zu dem Treffen eingeladen sind. Es sind Kinder aller Glaubensrichtungen herzlich willkommen.“

Geplant ist, dass der christliche Kindertreff parallel zum eigentlichen Gottesdienst in der Pfohrener Pfarrkirche St. Johannes der Täufer im Pfarrsaal stattfinden soll. „Ich würde gerne gemeinsam mit den Kindern die letzten zehn bis fünfzehn Minuten des Gottesdienstes besuchen. Somit sehen sie auch, wer der Pfarrer ist und lernen Abläufe kennen und sehen auch, wie ein Gottesdienst funktioniert“, denn auch das ist Caroline Moosmann wichtig. „Somit ist auch ein Zeitfenster von maximal 60 Minuten vorgegeben“.

Kinder von 3 bis 10 Jahren

Als Zielgruppe stellt sich die Pfohrenerin Kinder im Alter zwischen drei und neun, beziehungsweise zehn Jahren vor. „Am meisten würde ich mich natürlich freuen, wenn die Kinder ihre Eltern fragen, wann der nächste christliche Kindertreff ist und dass sie unbedingt dahin wollen“, so Caroline Moosmann.

